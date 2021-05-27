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Восемь жителей Алтайского края умерли от коронавируса за минувшие сутки

Новости
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Коронавирус
КоронавирусФото: Pixabay

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерли восемь человек с коронавирусом. Всего от инфекции скончалось почти 3,2 тысячи жителей края, 2,2 тысяч зараженных умерло непосредственно от вируса. Об этом сообщил оперштаб региона 27 мая.

В регионе зарегистрирован 61 случай заражения коронавирусом, с начала пандемии инфекцией переболело уже более 51 тысячи человек. Новость о выздоровлении за прошедший день получили 66 зараженных, всего с инфекцией смогли справиться более 46 тысяч.

На 27 мая в инфекционных госпиталях лечится 483 человек с коронавирусом и 151 пациент с пневмонией. Тяжело переносят болезнь 146 человек, 55 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в крае остается 308 резервных коек. На дому лечатся четыре бессимптомника и 128 больных пневмонией.

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса. Первую прививку из двух необходимых поставили уже 47,5 тыс. жителей края, 193,7 тыс. человек привилось полностью.

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#коронавирус #Новости Барнаул #новости Алтайский край
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