«Не губернаторский рык». Алтайский министр ЖКХ отчитал глав муниципалитетов за любовь к резервному углю

Уголь Фото: pexels.com

Министр строительства и ЖКХ Иван Гилев раскритиковал власти алтайских районов за частые обращения за резервным углем и потребовал от них завести собственные дополнительные запасы твердого топлива. «Отопительный» вопрос обсудили на заседании правительства Алтайского края 26 мая.

Для прошедшей зимы власти края запасли на случай экстренной нехватки 77 тысяч тонн угля. Муниципалитеты попросили и израсходовали 62 тысячи. Это делается в случаях, когда по разными причинам не хватает своего угля. Напомним, что каждый город и район самостоятельно обеспечивать себе запас топлива на зиму.

Особенно отличился Третьяковский район. Там, по словам Гилева, местные власти фактически провалили отопительный сезон. Немало угля «из кубышки» получили Змеиногорский, Ельцовский, Каменский и Чарышский районы.

«Использование резервного угля является признанием неспособности главы муниципального образования самостоятельно реализовать и выполнить свои полномочия в сфере теплоснабжения», – заявил Гилев.

В общей сложности на 1 мая 2021 года муниципалитеты задолжали за резервный уголь 797 млн рублей. Глава региона Виктор Томенко, услышав эту цифру даже поинтересовался, платил ли вообще кто-то по этим долгам за последние пять лет. Как оказалось, деньги все же поступают: в 2020 году муниципальные образования заплатили 95 млн рублей, при том что предоставили угля им на 172 млн.

Впрочем, в министерстве регулярно входят в положение и задолженность реструктуризируют.

Но Иван Гилев снова и снова призывал глав своевременно рассчитываться с поставщиками топлива и энергоносителей и вовремя заключать с ними договоры.

Впрочем, некоторые муниципалитеты Гилев все же похвалил. Это Смоленский, Табунский и Бурлинский районы, которые, по словам министра, смогли уменьшить потребление резервного угля в два раза. А Тогульский, Хабарский и Шелаболихинский районы, которые раньше были постоянными клиентами на получение угля «на черный день», в этом сезоне и вовсе смогли без него обойтись.

А уже самого Ивана Гилева да и правительство в целом похвалил губернатор. Он отметил, что обсуждение проблем в кабмине стало приносить свои плоды. Хорошие итоги отопительного сезона, по мнению Томенко, в крае должны в будущем стать нормой.

«Хотелось бы, чтобы мы показатели свои только улучшали. Чтобы не шло нахмуривание бровей и рык губернаторский, а исходя из нормального ведения дел», – озвучил свои надежды глава региона.

Напомним, что в Алтайском крае отопительный сезон все-таки не прошел без происшествий. Была и авария на барнаульской ТЭЦ-2, выходили из строя котлы теплоэлектроцентрали в Яровом, и различные инциденты в других городах и районах края.