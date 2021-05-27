О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Ремонт региональных дорог Алтайского края в 2021 году обойдется в 5,6 млрд рублей

Новости
0
Ремонт дороги в Барнауле
Ремонт дороги в БарнаулеФото: barnaul.org

На капитальный ремонт дорог краевого значения в 2021 году алтайские власти направят 5,6 млрд рублей, что на 500 млн больше, чем в прошлом году. Какие именно объекты отремонтируют за эти деньги, рассказал на онлайн-конференции врио министра транспорта, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк.

Так, в 2021 году будут ремонтировать:

  • 3 км дороги от села Катунское до границы Республики Алтай в Алтайском районе;
  • Участки трасс от Романово до Камня-на Оби (8,6 км) в Баевском, Завьяловском и Каменском районах;
  • Участки от Бийска до границы Республики Алтай (9,5 км в Бийском районе с реконструкцией мостового перехода через реку Бехтемир);
  • Участки от Змеиногорска до границы Новосибирской области (23,2 км) в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Табунском районах.
  • Участки от Павловска до границы Новосибирской области (9,5 км) в Каменском районе и Камене-на-Оби;
  • Участки от Курьи до Бугрышихи (10,5 км) в Курьинском районе;
  • Участки от Бийска до Белокурихи ( 10,4 км) в Смоленском районе;
  • Дорогу в сторону Денисовой пещеры до Республики Казахстан.

Также осенью власти обещают сдать обновленный восьмикилометровый обход Павловска.

«Чтобы дорога лучше справлялась с существующей нагрузкой, основание усилят по технологии холодной регенерации, затем уложат выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетона, обочины укрепят, заменят знаки, установят 1,6 км барьерного ограждения и нанесут разметку из долговечного термопластика. Аналогичные работы пройдут на участке у села Закладное Романовского района (км 225 - км 229)», – отметил Никитюк.

Также рабочие переустроят конструкцию дорожной одежды на участке от села Мамонтово в сторону Кулунды (км 178 – км 185). До конца 2022 года власти пообещали сдать участок в районе села села Буканское (с 158 по 167 км). Там повысят ровность и коэффициент сцепления колес с дорогой.

Кроме того, продолжится восстановление дороги от Повалихи до Шатуново. В порядок приведут более 10 км трассы. Также власти начинают готовить проект ремонта участка дороги от Барнаула до Республики Казахстан длинной 45 км (с 316 по 343 км в Ключевском районе и с 346 по 362 км в Кулундинском районе). Работы будут идти с 2023 по 2027 годы.

Напомним, что 24 мая в отставку ушел министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Причиной увольнения назывался переезд в другой регион. Губернатор Алтайского края назначил замминистра Валерия Никитюка временно исполняющим обязанности министра.

Дорога

«Росавтодор» рассказал подробности ремонта дороги к Телецкому озеру

Новости

Планы по реконструкции первых 88 км подъезда к озеру уже есть

364
#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000