Ремонт региональных дорог Алтайского края в 2021 году обойдется в 5,6 млрд рублей

Ремонт дороги в Барнауле Фото: barnaul.org

На капитальный ремонт дорог краевого значения в 2021 году алтайские власти направят 5,6 млрд рублей, что на 500 млн больше, чем в прошлом году. Какие именно объекты отремонтируют за эти деньги, рассказал на онлайн-конференции врио министра транспорта, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк.

Так, в 2021 году будут ремонтировать:

3 км дороги от села Катунское до границы Республики Алтай в Алтайском районе;

Участки трасс от Романово до Камня-на Оби (8,6 км) в Баевском, Завьяловском и Каменском районах;

Участки от Бийска до границы Республики Алтай (9,5 км в Бийском районе с реконструкцией мостового перехода через реку Бехтемир);

Участки от Змеиногорска до границы Новосибирской области (23,2 км) в Волчихинском, Егорьевском, Ключевском, Михайловском, Рубцовском и Табунском районах.

Участки от Павловска до границы Новосибирской области (9,5 км) в Каменском районе и Камене-на-Оби;

Участки от Курьи до Бугрышихи (10,5 км) в Курьинском районе;

Участки от Бийска до Белокурихи ( 10,4 км) в Смоленском районе;

Дорогу в сторону Денисовой пещеры до Республики Казахстан.

Также осенью власти обещают сдать обновленный восьмикилометровый обход Павловска.

«Чтобы дорога лучше справлялась с существующей нагрузкой, основание усилят по технологии холодной регенерации, затем уложат выравнивающий слой и покрытие из асфальтобетона, обочины укрепят, заменят знаки, установят 1,6 км барьерного ограждения и нанесут разметку из долговечного термопластика. Аналогичные работы пройдут на участке у села Закладное Романовского района (км 225 - км 229)», – отметил Никитюк.

Также рабочие переустроят конструкцию дорожной одежды на участке от села Мамонтово в сторону Кулунды (км 178 – км 185). До конца 2022 года власти пообещали сдать участок в районе села села Буканское (с 158 по 167 км). Там повысят ровность и коэффициент сцепления колес с дорогой.

Кроме того, продолжится восстановление дороги от Повалихи до Шатуново. В порядок приведут более 10 км трассы. Также власти начинают готовить проект ремонта участка дороги от Барнаула до Республики Казахстан длинной 45 км (с 316 по 343 км в Ключевском районе и с 346 по 362 км в Кулундинском районе). Работы будут идти с 2023 по 2027 годы.

Напомним, что 24 мая в отставку ушел министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев. Причиной увольнения назывался переезд в другой регион. Губернатор Алтайского края назначил замминистра Валерия Никитюка временно исполняющим обязанности министра.