Вышли из тени. Численность самозанятых в Алтайском крае существенно подросла

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Более 17,5 тысяч самозанятых работают в Алтайском крае. Причем с 1 июля 2020 года (когда закон начал действовать) в регионе фиксировали по 50 регистраций в день. Об этом рассказал начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев на правительственном часе в Заксобрании 26 мая.

В июле 2020 года в крае было более 2,1 тысяч самозанятых. В декабре эта цифра выросла до 9,2 тысяч, в январе 2021 – до 11,5 тысяч, а в апреле превысила 17,5 тысячи.

«Этот формат получил востребованность благодаря минимальной ставке налога и оптимизации отчетности: все доступно в мобильно приложении. Благодаря его внедрению значительная часть граждан, которые по каким-либо причинам ранее работали нелегально, получили бесплатную возможность выйти из тени и расширить рынок сбыта», – пояснил Евстигнеев.

Теперь каждый самозанятый может выбить чек за услугу в мобильном приложении. К примеру, кондитеры, которые занимаются выпечкой на дому, раньше могли сотрудничать только с физическими лицами, а теперь и с юридическими.

Более того, обладатели статуса «самозанятый» могут воспользоваться отдельными мерами господдержки (к примеру, микрозаймами для малого бизнеса).

На новый налоговый режим перешли не только новички и те, кто работал в тени, но и индивидуальные предприниматели. В 2020 году в крае число представителей малого и среднего бизнеса снизилось на 2,7 тысячи (хотя на это повлияло также пандемия и другие финансовые проблемы).

«Политсибру» ранее писал, что после отмены ЕНВД в регионе выросла популярность патентной системы налогообложения. По данным на первый квартал 2021 года, в регионе выдали 17 тысяч патентов.