Депутаты поддержали. Главой Октябрьского района Барнаула стал Юрий Асеев

Юрий Асеев Фото: Политсибру

Первый заместитель главы администрации Индустриального района Барнаула Юрий Асеев переедет в новый кабинет, в новое здание, на новую должность. Решением всех депутатов Барнаульской гордумы на сессии 28 мая он стал главой Октябрьского района. Подробности передает корреспондент «Политсибру» из зала заседаний, где только что было принято это решение.

За назначение Асеева на этот пост проголосовали единогласно.

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Вице-мэр Юрий Еремеев представил депутатам Асеева как высокопрофессионального специалиста, пользующегося авторитетом.

Сам новый глава обещал учесть все рекомендации депутатов. И работать на благо жителей района.

Напомним, кандидатура Асеева была единственной, которую на согласование депутатов БГД предложил глава города Вячеслав Франк.

Юрий Асеев накануне назначения встречался с депутатами и отвечал на их неудобные вопросы. После одной из таких встреч председатель гордумы Галина Буевич назвала Асеева достойным кандидатом с достаточным опытом работы и пониманием сути муниципальной службы.

Место главы Октябрьского района пустовало с 21 января 2021 года, когда его по собственному желанию покинул Андрей Овсянников. И почти сразу после этого стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и растрате денежных средств в крупном размере (по ч.5 ст. 33, ч.3 ст. 160, ч.3 ст. 159 УК РФ).