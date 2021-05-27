Глава СГК рассказал о причинах обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Барнауле

Разрушенная труба на барнаульской ТЭЦ-2 Фото: Виталий Барабаш/«Политсибру»

Причиной обрушения трубы на ТЭЦ-2 стали недостатки проектирования и низкое качество строительства. Об этом рассказал руководитель алтайского филиала Сибирской генерирующей компании Игорь Лузанов на заседании правительства Алтайского края 26 мая.

По словам Лузанова, экспертная комиссия, в состав которой вошли три независимые организации, выявила на объекте множество недостатков.

«У трубы занижена толщина верхней стенки на 10-20 мм относительно современного норматива, однослойное армирование есть только с рабочей стороны, процент армирования рабочей вертикальной арматурой до двух раз ниже минимального», – пояснил Лузанов.

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Кроме того, при создании трубы использовали некачественные материалы: прочность бетона понижена в 1,5 раза, также было завышено водоцементное отношение смеси.

Помимо этого, один из швов бетонирования оказался дефектным и по нему началось разрушение трубы. А вместо щебня в бетоне использовалась крупная галька, что также по современным стандартам абсолютно недопустимо.

Впрочем, недостатки эти вполне объяснимы. Труба, по словам Лузанова, относится к первой массовой серии, выпущенной до 1962 года. Опыта в создании таких сооружений в СССР просто не было, что и привело к гигантскому числу недочетов. Впрочем, даже при таком количестве огрехов, труба проработала более 60 лет: с 1959 года.

Не обошлось и без проблем, возникших уже в наши дни. Например, эксперты считают, что ключевую роль сыграло исчезновение системы нормативно-правовых актов, определяющих правила эксплуатации и требования к процедурам осмотра и обследования труб. Она была создана в 2002 году после большого числа схожих аварий, но в 2014 году ее отменили.

Как результат, появилось множество организаций, которые решили «сделать кассу» на обследовании труб, но справлялись со своей работой некачественно. Такие «эксперты» обследовали и объект на ТЭЦ-2. Они признали его ограниченно-работоспособным. В то время как новое обследование показало: выявленные ранее дефекты относятся к категории опасных. Систему проверки труб, по мнению Лузанова, необходимо вернуть.

Кроме того, стали известны и некоторые технические подробности аварии и ликвидации ее последствий. Так, обрушились 30 метров дымовой трубы №2. Сейчас идет ее разборка вручную, никак иначе от нее избавиться нельзя: вокруг находится работающее оборудование.

Параллельно в СГК начали восстановление механизма подачи топлива. Чтобы вернуть ТЭЦ-2 в полноценный режим работы в компании рассматривают два варианта: вывод из консервации двух котлов либо использовании другой трубы. Впрочем, первый вариант более предпочтителен: альтернативная труба является практически ровесницей той, которая обрушилась в апреле и относится к той же серии.

Напомним, что авария произошла 11 апреля. В результате экстренной ситуации нагрузку ТЭЦ-2 частично перебросили на ТЭЦ-3, но отключений тепла удалось избежать. А через четверо суток станцию запустили в штатном режиме. Алтайские следком по факту произошедшего возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.