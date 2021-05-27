Отношение к пчеловодству нужно менять – алтайский сенатор Белоусов

Пчела Фото: pixabay

Подход к регулированию сферы пчеловодства в последние годы серьезно меняется во всем мире. Причем во многих странах на этот вопрос смотрят с позиции продовольственной безопасности, сохранения экологии и занятости населения. Такое мнение высказал алтайский сенатор, который в Совфеде занимает пост зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике Сергей Белоусов.

Он стал участником дискуссии, прошедшей на заседании аграрной комиссии МПА СНГ. Эксперты обсуждали законы о зерне, территориях, где произошло радиоактивное загрязнение, экологии, органическом сельском хозяйстве. А также актуальные проблемы пчеловодства.

Сергей Белоусов напомнил опыт России в этом вопросе. Так, соответствующий закон был принят совсем недавно. Между тем в стране, да и всем мире, актуальна проблема сокращения насекомых-опылителей, включая семейство пчелиных.

«С каждым годом количество угроз и вызовов пчеловодству только растет. К аномалиям климата прибавились новые болезни и паразиты пчел, появление на рынке крайне опасных для этих насекомых пестицидов и химикатов», – рассказал парламентарий.

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Он уверен, что давно пришла пора менять подходы к управлению и правовой регламентации сферы. В действующем законодательстве стран СНГ есть много «белых пятен». Например, не прописаны правила охраны пчел, требования к продукции пчеловодства.

«Специального правового регулирования требует опыление с помощью пчел сельскохозяйственных культур в условиях различных антропогенных экосистем. Модельный закон «О пчеловодстве» будет направлен на решение этих задач с учетом передовой практики зарубежных стран и некоторых государств-участников СНГ», – считает Сергей Белоусов.

Он уверен, что модельный закон о пчеловодстве решит проблемы правового регулирования в СНГ. А также будет способствовать оптимизации вопросов разведения, содержания и охраны пчел.