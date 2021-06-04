Из области фантастики. Почему в Алтайском крае так и не заработал гуманный закон по отлову бродячих собак

Злая собака Фото: pixabay.com

Проблема бродячих собак в Алтайском крае так и не нашла своего решения, а только усугубилась. Заниматься их отловом и содержанием должны муниципалитеты. Но только они с этим полномочиями не справляются. Винить местных властей в этом не стоит. Из-за изменения законодательства они оказались связанными по рукам: отстреливать безнадзорных животных запрещено, а вот вести их отлов гуманным методом оказалось невозможно. А число жалоб и нападений продолжают увеличиваться. Районы бьют тревогу. Первомайский и вовсе попросил вернуть возложенные на них полномочия на краевой уровень.

Почему гуманный закон так и не заработал в Алтайском крае, и какой выход есть из ситуации? Об этом «Политсибру» поговорил с местными властями и депутатами.

Были против сразу

Полномочия по обращению с безнадзорными животными на плечи муниципалитетов «рухнули» пять лет назад. Но органам местного самоуправления эта история уже в то время не нравилась.

«Мы прекрасно понимали, что в отдельно взятом районе сложно организовать работу по бродячим животным. Ведь средств выделяли недостаточно. Чтобы не распылять деньги по всем районам, мы предложили создать в регионе несколько центров – автономных учреждений краевого уровня, с которыми бы муниципалитеты работали по графику. Но наше предложение осталось невостребованными», – рассказывает член правления Ассоциации Совета муниципальных образований и глава Алейского района Светлана Агаркова.

Но совсем сложно стало после того, как в 2018 году был принят федеральный закон об ответственном отношении с животными. Он запретил умерщвление, «обязал» властей отлавливать четвероногих и держать их в приютах (которые должны соответствовать определенным требованиям). Тут-то все посыпалось.

Почему не получилось?

Нет желающих

Алтайские депутаты вновь вернутся к проблеме отлова бродячих животных Новости 18.05.2021 14:38

Чтобы исполнять полномочия по отлову и содержанию безнадзорных собак, муниципалитет должен найти соответствующую организацию. И такую, чтобы могла на законных основаниях ловить, перевозить и содержать животное (со специальной машиной, обученными людьми и так далее).

Но таких профессионалов практически (а где-то и без «практически») нет. Муниципалитеты объявляли аукционы, да только никто не соглашался работать. К примеру, в Первомайском районе, в 2019 году провели пять безрезультатных аукционов, в 2020-м – два. О подобной ситуации «Политсибру» рассказали в Алейском и Тальменском районах. И так происходит повсеместно.

Муниципалитеты признаются: никто из них увиливать от выполнения обязательств не хотел. А потому и запускали конкурсы один за одним. Но только частники не шли на работу, которая ограничена невыполнимыми для сел требованиями. А даже небольшое уклонение от норм закона чревато надзорными проверками.

Денег мало

Но требования законодательства – не единственная причина. Коммерческие организации не хотят браться за эту работу еще и по финансовым соображениям.

«Они готовы бы были заявиться, но только при условии, что на одну собаку будут выделять 28 тысяч рублей. А по документам на нее полагается всего 5,8 тысяч. Естественно, никто не согласиться так работать», – говорит председатель Совета районных депутатов Первомайского района Юлия Фролова.

Сейчас муниципалитетам на эти цели выделяют порядка 16 млн рублей ежегодно. Хотя почти половина из них возвращается обратно в бюджет. К примеру, в 2020 году, по данным краевого парламента, из этой суммы освоили чуть больше 10 млн. Но край огромный: и из этой суммы один район может получить примерно 85 тысяч рублей.

«Этих денег не хватит даже на пять собак. А что такое пять собак, если у меня 43 деревни в районе?» – размышляет Светлана Агаркова.

Добавить к этой сумме из местного бюджета власти попросту не могут: ни по своей воле (казна слишком маленькая), ни по закону.

«Эти госполномочия исполняются исключительно в объемах предусмотренных ассигнований. То есть бюджет района не может тратить денег больше, чем заложено. Да и при его дефиците это просто невозможно», – поясняет глава Сибирского сельсовета Первомайского района Олег Боронин.

Собака Фото: pixabay.com

Нет приютов

Еще одна проблема – места размещения животных. В Алтайском крае их не хватает, говорит депутат Заксобрания Иван Мордовин (по данным на начало 2019 года, их всего-то два).

«Каждый муниципалитет себе приют не построит. Это большие деньги, их нет в бюджете. А те средства из края не предполагают строительство приютов. Они передаются строго на отлов и содержание», – поясняет Мордовин.

Чтобы представить, какие «большие деньги» нужны на строительство (а они должны быть в отдельных зданиях, с клетками определенных размеров, с комфортной температурой и вентиляцией), глава Тальменского района Сергей Самсоненко изучил опыт коллег из новосибирского Бердска по созданию приюта на 250 голов.

«Чтобы сделать такой с учетом всех требований и с нуля, надо порядка 20 млн и еще несколько миллионов на содержание. Ну и при наших 100-150 тысячах, которые выделяются на эту проблему – это ни о чем», – подчеркивает Самсоненко.

Но даже если построить приют поменьше, то все равно для района это бешеные деньги, подмечает Боронин.

И так как полномочия реализовывать не удается, районам постоянно «прилетает» от правоохранителей и других надзорных органов. И выливается это все в административные штрафы.

«Поэтому принятие такой инициативы от Первомайского района – это акт отчаяния. Ситуация сложная – полномочия у них такие есть, но исполнить они его фактически не могут», – отмечает Мордовин.

Приходят и кроют матом

Местные власти признаются: ситуация с собаками с годами стала только хуже. К примеру, в Первомайском районе численность безнадзорных собак кратно увеличивается после окончания дачного сезона: в муниципалитете много садоводств, куда люди приезжают на лето с собаками, а после их благополучно забывают.

Подобные истории и в других муниципалитетах. И со временем такие бездомные собаки сбиваются в стаи, нападают на людей и других животных, уничтожают птицу на подворьях, пугают детей по дороге в школу. Сельчане обеспокоены, что агрессивные братья меньшие могут болеть бешенством.

Почти ни одно совещание глав сельсоветов в Первомайском районе не проходит без обсуждения этих ситуаций. Хотя, по словам Олега Боронина, исполнительная власть региона зачастую ссылаются на то, что к ним не поступают жалобы граждан.

«В сельской местности вообще как выглядит жалоба. Люди здесь не видят иной власти, кроме администрации сельсовета. Если собака напугала ребенка по дороге из школы, то родитель приходит в кабинет, матом меня кроет и не понимает, что это даже не моя обязанность, этим занимается район. Он видит в моем лице власть и говорит: «мы тебя избрали, ты должен заниматься решением проблемы». Но отстреливать собак нельзя, я и мои коллеги в районе идем по законному пути. И таким образом стимулируем региональную власть задуматься и перейти в плоскость решения проблемы, а не прикрытия муниципалитетами», – говорит Боронин.

Какой выход?

Олег Боронин уверен: в этом вопросе сельсоветам и регвласти нужно объединяться и действовать сообща. Ведь эта проблема касается обеспечения безопасности.

«Нельзя к ней относиться наплевательски. Именно поэтому Первомайский район и разработал эту законодательную инициативу. Пусть регион отменит закон, передающий госполномочия на муниципальный уровень. И пусть создаст рабочие группы, комиссии, комитеты, пусть общается с нами. И тогда совместно мы выработаем тот формат, те нормативы затрат, чтобы должным образом в крае исполнять федеральный закон об обращении с безнадзорными животными», – говорит Боронин.

И первое, с чего нужно начать – создать инфраструктуру. Депутат Иван Мордовин предлагает построить в крае межмуниципальные приюты. По его словам, их должно быть как минимум три (точное количество уже пусть определяют эксперты).

«Эти задачи нужно решать на краевом уровне. Где такие приюты должны появиться, на чьем они балансе и другие финансово-организационные вопросы. Тогда эта проблема решится», – уверен он.

Светлана Агаркова считает, что нужно вернуться к идее создания автономных организации. И чтобы специалисты этих центров выезжали в районы по графику и отлавливали собак. А муниципалитет, в свою очередь, готов помогать им в этом.

А вот первомайский депутат Юлия Фролова считает, что проблема с отловом бродящих собак должна решаться по принципу мусорной реформы: чтобы был регоператор, который будет охватывать территории края. И средства, которые не осваиваются муниципалитетами, выделялись бы ему.

Но еще местные власти считают, что на все это дело нужно гораздо больше денег. И в то же время признают: это решение «из области фантастики».

Во всяком случае, если не начать что-то решать, то беды не миновать.

«Популяция безнадзорных животных увеличивается. И скоро может стать неконтролируемой. Это может привести к серьезных вспышкам инфекционных заболеваний. В том числе бешенства. И, конечно, к антисанитарии, ведь они растаскивают мусор у контейнерных площадок, и там заводятся крысы. То есть экологическая сфера в наших населенных пунктах будет только ухудшаться», – считает Олег Боронин.

Собака Фото: pixabay.com

А шансы есть?

В муниципалитетах считают, что теперь все будет зависеть от ответственности АКЗС и правительства. Но некоторые подвижки в вопросе уже есть.

Месяц назад состоялась встреча членов правления Ассоциации Совета муниципальных образований с главой региона Виктором Томенко. В том числе и по указанной проблеме.

«Губернатор услышал, что невозможно в нынешних условиях реализовать полномочия. Думаю, что службам будут даны поручения по внесению конкретных предложений. И наше предложение по созданию этих центров рассмотрят. Речь идет не о передаче полномочий, а о выстраивании работы в другом формате и на другом уровне», – считает Светлана Агаркова.

Также Госдума рассматривает поправки в закон, которые упростят правила создания приютов для животных. В том числе депутаты намерены снять ограничение, что он должен находиться в отдельно стоящем здании.

А вот Иван Мордовин видит хорошие перспективы еще и потому, что не так давно президент Владимир Путин дал поручения разработать предложения, связанные с порядком передачи животных в приюты, финансированием.

Также после поступления инициативы от Первомайского района эксперты начали оценивать этот вопрос, изучают опыт других регионов. А у многих ситуация не лучше.