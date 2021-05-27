Алтайский депутат Вадим Смагин находится в больнице в тяжелом состоянии. Стали известны подробности смертельного ДТП

Вадим Смагин Фото: Евгения Савина

Депутат Алтайского краевого Заксобрания от фракции «Единая Россия» и гендиректор «Бочкаревского пивоваренного завода» Вадим Смагин сильно пострадал в ДТП в Первомайском районе вместе со своим водителем. У обоих серьезные травмы, они доставлены в больницу Барнаула, состояние депутата и водителя тяжелое. Об этом «Политсибру» сообщили в пресс-службе пивзавода.

Какие травмы получил депутат и его водитель, в компании пока не знают. И тот, и другой проходят обследование.

«Вадим Петрович ехал в служебную командировку в Барнаул на заседание фракции «Единая Россия» и комитета по аграрной политике. В 14 часов у него должен был состояться правительственный час, а в четверг сессия АКЗС», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, официально подтвердилась информация о том, что после аварии Смагин вместе с водителем сами вызвали скорую помощь, несмотря на сильный шок. Смагин во время аварии находился на заднем сиденье служебного автомобиля Land Rover.

Напомним, что смертельное ДТП с участием Вадима Смагина произошло в Первомайском районе Алтайского края 26 мая на 225 км автодороги Р-256. Столкнулись два внедорожника Mitsubishi Outlander и Land Rover.

Telegram-канал «В Курсе 22» опубликовал видеоролик, на котором заметно, что одна машина перевернулась и улетела в кювет, а другую после столкновения унесло в сторону, она сильно пострадала. Правда, какая из этих машин Mitsubishi, а какая Land Rover точно неизвестно. В Mitsubishi находилось два человека – мужчина и женщина. Они скончались еще до приезда скорой помощи.