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Парламент Алтайского края

И справедливая, и про правду. Эсеры переименовали свою фракцию в алтайском парламенте за три месяца до конца созыва

Новости
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Справедливая Россия
Справедливая РоссияФото: Александра Черданцева

Фракция «Справедливая Россия» в Алтайском краевом Заксобрании теперь называется иначе – «Справедливая Россия – За правду». О таком решении депутатского объединения стало известно на сессии 27 мая.

«Справедливая Россия»

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Сама партия была переименована еще 22 февраля 2021 года после объединения СР с двумя малыми партиями – «За правду» и «Патриоты России». 

Полное название партии теперь звучит так «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Однако попадания в сокращенное наименования удостоилась только правдивая часть объединенной партии.

Добавим, что в действующей фракции СРЗП в АКЗС шесть человек. Правда, один из них – Владислав Вакаев – недавно вышел из партии и на новые выборы пойдет с другой политической силой («Новые люди»). 

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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