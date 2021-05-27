И справедливая, и про правду. Эсеры переименовали свою фракцию в алтайском парламенте за три месяца до конца созыва

Справедливая Россия Фото: Александра Черданцева

Фракция «Справедливая Россия» в Алтайском краевом Заксобрании теперь называется иначе – «Справедливая Россия – За правду». О таком решении депутатского объединения стало известно на сессии 27 мая.

Веник всегда сильнее. Кто выиграет, а кто проиграет от слияния «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» Аналитика 21.01.2021 9:24

Сама партия была переименована еще 22 февраля 2021 года после объединения СР с двумя малыми партиями – «За правду» и «Патриоты России».

Полное название партии теперь звучит так «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». Однако попадания в сокращенное наименования удостоилась только правдивая часть объединенной партии.

Добавим, что в действующей фракции СРЗП в АКЗС шесть человек. Правда, один из них – Владислав Вакаев – недавно вышел из партии и на новые выборы пойдет с другой политической силой («Новые люди»).