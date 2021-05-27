Алтайская опекунша пойдет под суд за истязания и доведение до самоубийства детей

Девочка Фото: pixabay.com

Бийский следком завершил расследование уголовного дела против 53-летней опекунши из Советского района Алтайского края, сообщили в пресс-службе ведомства. Теперь она предстанет перед судом.

Женщину обвинили сразу по трем статьям: истязание несовершеннолетнего (п. « г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ), доведение несовершеннолетнего до покушения на самоубийство (п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ). Изначально дело против нее завели только по двум первым статьям.

Обвиняемая стала опекуном двух детей – девочки 2008 года рождения и ее брата 2006 года рождения – в 2015 году. С самого начала она истязала девочку, причиняла ей физические и нравственные страдания. «Мама» выгоняла ее на мороз раздетой, обливала холодной водой и всячески издевалась. Однако спустя год она отказалась от опеки и отдала ребенка.

Но мальчик у опекунши остался. Его женщина тоже избивала и оскорбляла. Чтобы никто не увидел побои, не отпускала в школу. Ребенка забрали только в конце 2020 года. Сама опекунша свою вину не признала.

Кстати, дело о халатности также возбуждено против органов опеки и попечительства Бийска и Советского района.

Напомним, что в апреле 2021 года следователи завел подобное дело против 43-летней жительницы Каменского района. Ее подозревают в издевательствах над ребенком 2008 года рождения.