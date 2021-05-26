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Выбежала на дорогу. Автомобиль сбил девятилетнюю школьницу в Барнауле (видео)

Новости
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Сбитая девочка
Сбитая девочкаФото: Скриншот из видео сообщества "Инцидент Барнаул"

Автомобиль Nissan Primera сбил девятилетнюю девочку в Барнауле на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенок внезапно выбежал на проезжую часть по переходу, скрытому кустами. Об этом сообщает паблик «Инцидент.Барнаул».

ДТП произошло днем 25 мая около 16:25 на улице Сухэ-Батора.

На кадрах с места происшествия видно, что девочка буквально выскочила на дорогу, от удара машиной ей подбросило в воздух. Она перекувыркнулась несколько раз, упала на асфальт, но тут же встала.

Ребенку оказали помощь в травмпункте горбольницы №1 и отпустили домой.

Напомним, что недавно прокуратура Калманского района Алтайского края обвинила экс-директора Бурановской школы в том, что он наехал на школьника, после чего скрылся с места происшествия. Здоровью ребенку был нанесен тяжкий вред, однако он остался жив.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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