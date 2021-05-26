Глава следкома Бастрыкин объявил выговор алтайским коллегам за проблемы с сиротским жильем

Александр Бастрыкин Фото: sledcom.ru

Глава российского следственного комитета Александр Бастрыкин на оперативном совещании выслушал отчет руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю и объявил ему выговор из-за плохой ситуации с предоставлением жилья детям-сиротам в региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Бастрыкин отметил, что Алтайский край входит в число регионов с наиболее низким коэффициентом обеспечения жильем сирот. Это менее 6%. Ситуация в регионе остается «стабильно неблагополучной». Кроме края, в числе проблемных субъектов числятся республики Мордовия, Ингушетия, Калмыкия, Омская область и другие.

Помимо Алтая, Бастрыкин объявил выговор главе кузбасского следкома.

Напомним, что в 2020 году у Алтайского края были худшие показатели по выдаче квартир детям-сиротам. Власти региона не освоили 68% выделенных денег и смогли дать жилье только 5% из тех, кто в этом нуждался. В федеральную казну пришлось вернуть 561 млн рублей. Александр Бастрыкин раскритиковал за это министра строительства и ЖКХ Алтайского края Ивана Гилева. По плану в 2021 году на жилье для сирот краевые власти должны потратить 605 млн рублей, из которых 302 – федеральные средства.