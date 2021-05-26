СГК отремонтирует два участка тепломагистрали на Попова в Барнауле

Ремонт теплосетей в Барнауле Фото: СГК

Сибирская генерирующая компания в 2021 году отремонтирует два участка тепловых сетей на улице Попова в Барнауле. Подробности сообщает пресс-служба СГК.

Попова – одна из самых длинных улиц города. Она тянется 10 километров от одной торгово-промышленной части города (проспект Космонавтов) до другой (улица Трактова), проходя район новостроек на Балтийской и Взлетной. Ежедневно по дороге проходят тысячи автомобилей. Еще одна особенность Попова – здесь находятся две крупные тепломагистрали, которые снабжают теплом и горячей водой тысячи барнаульцев.

Первая – М-32, которая служит городу уже 40 лет. Ее протяженность от ТЭЦ-3 на Трактовой до проспекта Энергетиков – 9,9 км (в однотрубном исчислении). Она имеет диаметр труб в 800 мм. И участвует в отоплении 925 разных объектов, в том числе 371 многоквартирного дома и 228 частных домов.

За последние пять лет здесь обнаружили 38 повреждений. В 2012 году на объекте поменяли 36 метров трубы, в 2018 – еще 35 метров трубы. В 2021 году СГК продолжит работы на отрезке в районе здания №181 (остановка «Тейси»). Замене подлежит компенсатор и 275,2 метра труб, где за последние годы было три серьезных повреждения.

Вторая магистраль – М-410, протяженностью всего 1,84 км (в однотрубном исчислении) и диаметром 400 мм (в районе Эмилии Алексеевой). Этот объект построили в 1973 году, сейчас он снабжает теплом более 16 тысяч жителей: 43 многоквартирных дома и один частный. За последние пять лет здесь было 11 повреждений. Ремонты проводили в 2009, 2011, 2018 и 2019 годах, во время которых обновили более четверти коммуникаций.

В 2021 году заменят 255,2 метра труб в районе остановки «Озерная». Участок проложен под улицей Попова, поэтому на время работ движение будут частично ограничивать.

Всего в текущем году СГК обновит 29 км трубопроводов отопления и горячей воды в Барнауле. Компания направит на эти работы 1,3 млрд рублей.