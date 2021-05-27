«Сидим на пороховой бочке». Судьбу аварийной ТЭЦ в Яровом обсудили на заседании правительства Алтайского края

ТЭЦ. Яровое Фото: Олег Укладов

Несмотря на то, что в ремонт ТЭЦ в Яровом постоянно вкладывают деньги, теплоэлектроцентраль остается проблемной и работает с огрехами. Об этом рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка. Кстати, власти рассматривают вариант замену объекта комплексом газовых котельных.

Яровская ТЭЦ стала единственным объектом энергетики Алтайского края, который так и не получил паспорт готовности перед отопительным сезоном 2020-2021 годов. Введенный там в ноябре 2019 года режим ЧС до сих пор действует.

«Выдача акта неготовности связана с выявлением 105 нарушений в ходе плановой проверки сибирским управлением Ростехнадзора (кстати, около 80 уже устранили – прим.ред.)», – сообщил Химочка.

При этом, по словам министра, нареканий, которые помешали бы ТЭЦ работать в сезон, не выявили.

Впрочем, судя по реакции и губернатора края Виктора Томенко, и спикера алтайского парламента Александра Романенко, яровская ТЭЦ и постоянное выделение денег на латание дыр уже порядком их утомили. В 2020 году на ремонт объекта, по словам министра энергетики, потратили порядка 40 млн рублей. В 2021 году на оживление проблемной ТЭЦ направят примерно столько же. А в 2019-м сразу после введения режима ЧС власти края выделили городу 60 млн на прохождение отопительного сезона. На заседание прозвучала общая сумма вложений края в проблемный объект – 285 млн рублей.

Глава региона поинтересовался у Химочки, удастся ли ТЭЦ наконец получить паспорт безопасности хотя бы на следующий год и рассчитывать на безаварийное прохождение отопительного сезона 2021-2022 годов.

Министр рассказал, что уже и этой зимой станция в принципе отработала неплохо (а следующей будет функционировать еще лучше), но на то, чтобы убрать все недостатки нужно «реально больше средств». Правда, сколько именно, он так и не сказал.

И все же чиновник признал: официальное «одобрение» от Ростехнадзора ТЭЦ все равно не светит. Губернатора такой ответ не устроил.

«Учитывая судьбу этой станции, нам надо все-таки увидеть свет в конце тоннеля. Мы должны понимать, куда придем. ТЭЦ уже обладает серьезным риском в своей дальнейшей эксплуатации. Так и будем сидеть на пороховой бочке?» – задал риторический вопрос о будущей судьбе станции Томенко.

Он также отметил, что объекту нужна замена: полностью новая станция или комплекс газовых котельных.

Необходимость модернизации ТЭЦ подчеркнул и Александр Романенко. Он сообщил, что на создание четырех котельных в Яровом нужен 1 млрд рублей. При этом, по его словам, за последние годы алтайский курорт уже получил полмиллиарда из-за проблем с ТЭЦ, которая работает в убыток. И станция продолжает вытягивать краевые деньги.

Напомним, что Яровская ТЭЦ была запущена в 1944 году. В 2016 году ее получила в собственность ТПК «Ресурс». Однако новый владелец не модернизировал ее, и не подготовил к зиме в 2019-2020 годов. Что привело к введению режима ЧС. В 2020 году договор на покупку станции расторгли через суд. Сейчас ей занимается МУП «Ятэк», но власти города все еще намерены отдать станцию в концессию какому-нибудь частнику. Впрочем, желающих пока не нашлось.

В январе-феврале 2021 года на объекте произошло несколько коммунальных аварий: из строя вышло несколько котлов.