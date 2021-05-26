Очевидцы сообщили об обрушении на птицефабрике в алтайском селе

ЧП на птицефабрике Фото: vk.com/barneos22

Плиты перекрытий рухнули в одном из помещений птицефабрики Молодежная в селе Первомайское недалеко от Барнаула. Об этом сообщает паблик «Барнаул 22» в соцсети «ВКонтакте».

ЧП, по данным очевидцев, произошло еще утром во вторник, 25 мая, но в соцсетях о нем написали только 26 мая.

По данным авторов сообщения, никто из сотрудников не пострадал, потому что в это время они находились в ветблоке.

Также есть информация, что плиты «не так давно отошли, была деформация и их подперли трубой». Факт обрушения «Толку» подтвердил анонимный источник в районе, а вот руководитель предприятия Евгений Давыдов эту информацию опроверг.

Официальных комментариев по поводу ЧП пока не было.

Кстати, в апреле 2021 года это предприятие посетил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в рамках совещания, посвященного ситуации с ростом цен на яйца.