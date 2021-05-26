Алтайский депутат Смагин пострадал в смертельном ДТП в Первомайском районе

Вадим Смагин Фото: altai-ter.er.ru

Среди тех, кто был в автомобилях в смертельном ДТП в Первомайском районе Алтайского края, оказался депутат краевого Законодательного Собрания от фракции «Единая Россия», гендиректор «Бочкаревского пивоваренного завода» Вадим Смагин. Об этом сообщает «Банкфакс».

Источники издания отмечают: Смагин получил серьезные травмы, однако смог сам вызвать скорую и полицию. Однако каких-либо официальных комментариев или подтверждений этому нет.

По данным «Политсибру», Вадим Смагин был на заднем сиденье автомобиля Land Rover. Он и его водитель выжили. А двое других человек, что были в автомобиле Mitsubishi Outlander, скончались на месте еще до приезда скорой.

Напомним, что ДТП произошло в 7:50 утра на 225 км автодороги Р-256. Столкнулись два внедорожника Mitsubishi Outlander и Land Rover. На видео, которое опубликовал Telegram-канал «В Курсе 22», видно, что одна машина перевернулась и слетела с дороги, а другую отнесло в сторону, она сильно повреждена.