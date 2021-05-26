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Алтайские следователи возбудили уголовное дело после издевательств над девочкой

Новости
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Жертва
ЖертваФото: pixabay.com

Следователи Алтайского края задержали 14-летнюю жительницу Барнаула, которая участвовала в издевательствах над 11-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ее обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Подозреваемая задержана в порядке ст.91 УПК РФ. В скором времени следователи рассмотрят вопрос о заключении ее под стражу. Сейчас правоохранители собирают доказательства по делу. Кроме того, они дадут правовую оценку распространения видеоролика с издевательствами в соцсетях.

Ранее помочь пострадавшей девочке поручил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Напомним, что инцидент произошел 23 мая 2021 года. Три девочки издевались над 11-летней учащейся СОШ №70: сначала избили, а затем «посадили на бутылку» и записали все на телефон. Видео отправили матери пострадавшей, которая обратилась в комитет по образованию Барнаула и в полицию.

14-летняя обвиняемая была самой старшей мучительницей. Остальным по 13 лет, привлечь к уголовной ответственности их нельзя по закону.

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год

Алтайский губернатор Томенко поручил помочь барнаульской школьнице, над которой издевались три подростка

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Девочке окажут психологическую и медицинскую помощь

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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