Два человека погибли в ДТП с участием внедорожников в Алтайском крае

Смертельное ДТП Фото: В Курсе 22

ДТП произошло в Первомайском районе Алтайского края близ санатория «Березовая роща». Столкнулись два внедорожника – Mitsubishi Outlander под управлением 56-летнего мужчины и Land Rover, которым управлял 46-летний мужчина. В Mitsubishi также была 38-летняя пассажирка. Оба человека в этом автомобиле скончались до приезда скорой. Об этом сообщает «Толк».

ДТП произошло 26 мая около 7:50 утра на 225-м км автодороги Р-256. На кадрах с места аварии, которые опубликовал Telegram-канал «В Курсе 22», видно, что одна машина перевернулась и слетела с дороги. Другую отнесло в сторону, ее перед сильно поврежден.

Напомним, что 20 мая в Алтайском крае произошла авария с участием скорой помощи на 200 км дороги Р-256 «Чуйский тракт» возле села Зудилово в Первомайском районе. В служебную машину въехал внедорожник Toyota Hilux. Скорая улетела в кювет и опрокинулась. В результате погиб 33-летний фельдшер.