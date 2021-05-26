Активисты убрали берег Пивоварки в Барнауле

Субботник на реке Пивоварка Фото: Предоставлено организаторами субботника

Первый этап очистки берега реки Пивоварка от мусора завершился в Барнауле. Его провели неравнодушные горожане.

В экологическом субботнике участвовали жители ТОС Локомотивного микрорайона, студенты лицея Железнодорожного транспорта, члены «Молодой гвардии» «Единой России», представители дружины «Барнаульская».

Основатель фонда социальных проектов, депутат Барнаульской городской думы Александр Локтев отметил, что на этапы уборку разделили из-за сильного загрязнения территории. И первый из них завершился успешно.

«Через мост, расположенный в этой зоне, проходит дорога к железнодорожному вокзалу, одной из крупных улиц – проспекту Коммунаров, а также школе №78. Жители проходят и постоянно видят грязь, мусор, а сейчас, думаю, они приятно удивятся», – отметил Александр Локтев.

Напомним, что недавно Александр Локтев рассказал подробности строительства Центра смешанных единоборств «Top Team Siberia» в Барнауле. Его площадь составит более 1000 квадратных метров. Центр войдет в пятерку самых больших площадок для занятий ММА в России. Компания Локтева выступает инвестором проекта.