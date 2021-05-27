Патентная система налогообложения принесла бюджету Алтайского края 142 млн рублей с начала 2021 года

Бизнес. Работа Фото: www.pexels.com

142,5 млн рублей принесла патентная система налогообложения консолидированному бюджету Алтайского края в первом квартале 2021 года. Это в 35 раз или на 138 млн рублей (!) больше аналогичного показателя 2020-го. Об этом рассказал начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев на правительственном часе в Заксобрании 26 мая.

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Патент стал интереснее

По данным на первый квартал, в регионе выдали 17 тысяч патентов, их получили 15 тысяч бизнесменов.

Более востребованной такая система налогообложения оказалась у предпринимателей сфер торговли (52,6%), транспорта (21%), автосервиса (4,2%), парикмахерских услуг (2,9%) и других направлений (19,3%).

На популярность патента существенно повлияла отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который перестал действовать с 2021 года. К тому же осенью и зимой патентную систему существенно доработали, из-за чего она, по словам Евстигнеева, стала более привлекательной. А потому на нее перешли бывшие плательщики не только «внеменки», но и «упрощенки».

В 2020-м было выдано 1007 патентов. Бюджет получил 13,4 млн рублей.

От перехода не пострадали

После отмены ЕНВД власти не зафиксировали серьезного увеличения налоговой нагрузки на бизнес.

«У многих она осталась сопоставимой с размером ЕНВД. Где-то немного подросла и, на мой взгляд, стала справедливой. А у некоторых оказалась еще меньше. Так, индивидуальный предприниматель, работающий в сфере ремонта автомобилей в Барнауле с тремя сотрудниками в штате, при использовании ЕНВД платил 45 тысяч рублей в год. А при использовании патента – 31 тысячу рублей», – привел пример Александр Евстигнеев.

Он добавил, что каких-либо обращений о значительном увеличении налоговой нагрузки в управление, правительство или на телефоны горячих линий не поступало.

Особый налоговый квартал

В целом по налоговым поступлениям в консолидированный бюджет за первый квартал 2021 года в крае зафиксировали прирост почти на 20%, говорит Евстигнеев. Хотя управление по предпринимательству пока не спешит делать выводы. А все потому, что в 2020-м, и в 2021-м было много изменений, бизнесу предоставляли отсрочки по платежам и не только.

«За первый квартал 2021 года мы получили, можно сказать, двойную плату со стороны предпринимателей. Дело в том, что ЕНВД за четвертый квартал 2020 года уплатили в первом квартале 2021 года. И эти же предприниматели купили патент и уплатили его тоже в первом квартале. Поэтому сопоставлять будет некорректно, данные разнятся. Но эта работа будет продолжена», – пояснил Евстигнеев.

Вклад спецрежимов налогообложения в консолидированный бюджет Алтайского края составил 1,8 млрд рублей. Из них на УСН пришлось 1290,2 млн рублей, патент –142,5 млн рублей, ЕНВД – 200,3 млн рублей, ЕСХН – 234,8 млн, НПД – 9,1 млн.

А обещание выполните?

После доклада Евстигнеева спикер краевого Заксобрания Александр Романенко задал ему вопрос:

«А обещание свое выполните? Вы обещали нам, что не уменьшите налоговые поступления в местные бюджеты. [В прошлом году] 5 млрд было УСН, 900 млн ЕНВД – и того почти 6 млрд. Что пообещаете на конец 2021 года?».

На что начальник управления заявил, что беспокоиться не о чем.

«Выпадающих доходов, которые прогнозировали многие коллеги, не произойдет. Но те прогнозы, что мы вам предлагали, в параметрах плюс-минус несколько десятков миллионов совпадут», – заверил Евстигнеев.

Изменения на перспективу

Власти намерены «допиливать» налоговые режимы и в 2021 году. В частности, управление рассматривает вариант снижения ставок по УСН и изменение подходов к формированию налога по кадастровой стоимости.

«Но здесь есть очень важный момент. При принятии решений о введении каких-либо послаблениях, в том числе снижение ставок по УСН, правительство края в первую очередь руководствуется обязательствами перед жителями Алтайского края и необходимостью их выполнения. Ведь предоставление налоговых льгот может сопровождаться потерей региональных доходов», – отметил чиновник.

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Корректировки могут внести и в закон о патентной системе. Например, управление предварительно рассматривает возможность увеличения количества объектов торговли (сейчас их должно быть не больше трех).

Депутат Заксобрания Александр Молотов напомнил, что именно после первого квартала планировали вернуться к обсуждению снижения ставки по УСН и по доработке патентной системы налогообложения. Но сделать это сейчас будет сложно, так как данные за первый квартал оказались непоказательными.

«Но до августа нужно определиться, что будем делать непосредственно с УСН, будем ли корректировать патентную систему. Все-таки хотелось, чтобы к бюджету было бы понимание и конкретика позиций и управления, и уполномоченного, и предпринимателей», – добавил Молотов.

В Алтайском крае работает 76,6 тысяч малых и средних предпринимателей. Из них 74% находятся в городах, 26% – в районах. 2,7 тысяч субъектов закрылись в 2020 году, а в начале 2021-го им на смену пришли уже 1,6 тысячи компаний.