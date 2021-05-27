142,5 млн рублей принесла патентная система налогообложения консолидированному бюджету Алтайского края в первом квартале 2021 года. Это в 35 раз или на 138 млн рублей (!) больше аналогичного показателя 2020-го. Об этом рассказал начальник краевого управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев на правительственном часе в Заксобрании 26 мая.
По данным на первый квартал, в регионе выдали 17 тысяч патентов, их получили 15 тысяч бизнесменов.
Более востребованной такая система налогообложения оказалась у предпринимателей сфер торговли (52,6%), транспорта (21%), автосервиса (4,2%), парикмахерских услуг (2,9%) и других направлений (19,3%).
На популярность патента существенно повлияла отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который перестал действовать с 2021 года. К тому же осенью и зимой патентную систему существенно доработали, из-за чего она, по словам Евстигнеева, стала более привлекательной. А потому на нее перешли бывшие плательщики не только «внеменки», но и «упрощенки».
После отмены ЕНВД власти не зафиксировали серьезного увеличения налоговой нагрузки на бизнес.
«У многих она осталась сопоставимой с размером ЕНВД. Где-то немного подросла и, на мой взгляд, стала справедливой. А у некоторых оказалась еще меньше. Так, индивидуальный предприниматель, работающий в сфере ремонта автомобилей в Барнауле с тремя сотрудниками в штате, при использовании ЕНВД платил 45 тысяч рублей в год. А при использовании патента – 31 тысячу рублей», – привел пример Александр Евстигнеев.
Он добавил, что каких-либо обращений о значительном увеличении налоговой нагрузки в управление, правительство или на телефоны горячих линий не поступало.
В целом по налоговым поступлениям в консолидированный бюджет за первый квартал 2021 года в крае зафиксировали прирост почти на 20%, говорит Евстигнеев. Хотя управление по предпринимательству пока не спешит делать выводы. А все потому, что в 2020-м, и в 2021-м было много изменений, бизнесу предоставляли отсрочки по платежам и не только.
«За первый квартал 2021 года мы получили, можно сказать, двойную плату со стороны предпринимателей. Дело в том, что ЕНВД за четвертый квартал 2020 года уплатили в первом квартале 2021 года. И эти же предприниматели купили патент и уплатили его тоже в первом квартале. Поэтому сопоставлять будет некорректно, данные разнятся. Но эта работа будет продолжена», – пояснил Евстигнеев.
После доклада Евстигнеева спикер краевого Заксобрания Александр Романенко задал ему вопрос:
«А обещание свое выполните? Вы обещали нам, что не уменьшите налоговые поступления в местные бюджеты. [В прошлом году] 5 млрд было УСН, 900 млн ЕНВД – и того почти 6 млрд. Что пообещаете на конец 2021 года?».
На что начальник управления заявил, что беспокоиться не о чем.
«Выпадающих доходов, которые прогнозировали многие коллеги, не произойдет. Но те прогнозы, что мы вам предлагали, в параметрах плюс-минус несколько десятков миллионов совпадут», – заверил Евстигнеев.
Власти намерены «допиливать» налоговые режимы и в 2021 году. В частности, управление рассматривает вариант снижения ставок по УСН и изменение подходов к формированию налога по кадастровой стоимости.
«Но здесь есть очень важный момент. При принятии решений о введении каких-либо послаблениях, в том числе снижение ставок по УСН, правительство края в первую очередь руководствуется обязательствами перед жителями Алтайского края и необходимостью их выполнения. Ведь предоставление налоговых льгот может сопровождаться потерей региональных доходов», – отметил чиновник.
Корректировки могут внести и в закон о патентной системе. Например, управление предварительно рассматривает возможность увеличения количества объектов торговли (сейчас их должно быть не больше трех).
Депутат Заксобрания Александр Молотов напомнил, что именно после первого квартала планировали вернуться к обсуждению снижения ставки по УСН и по доработке патентной системы налогообложения. Но сделать это сейчас будет сложно, так как данные за первый квартал оказались непоказательными.
«Но до августа нужно определиться, что будем делать непосредственно с УСН, будем ли корректировать патентную систему. Все-таки хотелось, чтобы к бюджету было бы понимание и конкретика позиций и управления, и уполномоченного, и предпринимателей», – добавил Молотов.