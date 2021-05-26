Алтайский губернатор Томенко поручил помочь барнаульской школьнице, над которой издевались три подростка

Отчет Виктора Томенко в АКЗС, 29 апреля 2021 год Фото: Олег Укладов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил региональным минобру и минздраву, а также председателю краевой комиссии по делам несовершеннолетних разобраться в обстоятельствах, которые привели к истязанию девочки в Барнауле и помочь ей. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Ребенку оказана необходимая психологическая и медицинская помощь», – пояснили в пресс-службе губернатора.

Кроме самой пострадавшей, власти помогут и ее семье.

Проверка уже идет, ее итоги губернатору доложат лично. Представители краевых министерств образования, здравоохранения и ответственный секретарь краевой комиссии по делам несовершеннолетних сейчас выясняют причины и условия произошедшего. Кроме того, на месте работают алтайские следователи и уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева.

Напомним, что инцидент произошел вечером 23 мая. Три девочки решили проучить свою знакомую. Они избили ее и «посадили на бутылку». Все это они записали на видео и отправили матери ребенка, которая обратилась в комитет по образованию Барнаула и в полицию.

Самой старшей мучительнице 14 лет, ее могут привлечь к ответственности по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Остальным только исполнилось 13 лет, серьезная ответственность им не грозит.