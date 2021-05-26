Автосборочные мощности Hyundai теперь обоснуются в Шушарах

Hyundai Creta Фото: avtogermes.ru

Как сообщает «Русский автомобиль», южнокорейский концерн в конце 2020 года выкупил простаивающий завод американской корпорации General Motors. Со зданий предприятия уже снят логотип бывшего бренда, а территория теперь охраняется новым собственником – Hyundai Motor.

Это не первый завод концерна на территории России. Например, ему принадлежит другое крупное сборочное предприятие полного цикла в Сестрорецке. Оно находится в 60 км от Шушар и выпускает некоторые модели семейства Kia Rio, кроссоверы Creta и полюбившиеся отечественным автовладельцам бюджетные седаны Solaris.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию 2020 года, вызванную пандемией коронавирусной инфекции и последовавшим глобальным кризисом, а также резким падением спроса на новые машины, завод лишь немного снизил темпы производства. Так, в «доковидном» 2019 г. он выпустил 245 тыс. единиц, а в 2020 г – 220 тыс., что всего на 25 тыс. меньше.

Кроме предприятия в Сестрорецке Hyundai Motor пользуется услугами завода «Автотор». Здесь концерн заказывает изготовление более дорогих легковых машин и грузовиков, которые предназначены для российского рынка.

Примечательно, что корпорация General Motors построила завод в Шушарах практически «с нуля» в 2008 году, инвестировав в этот проект около $300 млн. Однако, после введения антироссийских санкций США и странами ЕС, в 2015 году GM пришлось убрать свою продукцию с рынка РФ и остановить завод, который простаивал до 2020 года, пока не нашелся покупатель в лице южнокорейского автопроизводителя.

Ранее на этом шушарском предприятии выпускали в адаптации для России Opel Astra и несколько моделей Chevrolet, а кроме этого – Cadillac. Прежние мощности завода позволяли собирать ежегодно до 98 тыс. транспортных средств.

Интересно, что приобретенный Hyundai Motor завод – не единственное предприятие в Шушарах, связанное с автопромом. Здесь действуют сборочные площади японской компании Toyota, где трудятся около 600 сотрудников. Помимо этого есть канадское предприятие, занимающееся выпуском компонентов Magna International; автозавод шведского концерна Scania, специализирующийся на сборке грузовиков и автобусов.

Какие автомобили Hyundai планирует выпускать именно в Шушарах –покажет время. Пока же в ближайшей перспективе – перезапустить предприятие в 2021 году.