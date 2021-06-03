Мусоровоз на переправе (не) меняют. Как прошли первые три года реформы ТКО на Алтае

Сбор мусора Фото: pixabay.com

В 2021 году в Алтайском крае в пяти из семи зон сменятся (а где-то уже сменились) региональные операторы – компании, которые занимаются обращением с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Однако сами регоператоры, хоть и работают уже более двух лет, – до сих пор явление и для страны, и для региона новое и часто непонятное. Они появились в жизни россиян в результате мусорной реформы 2019 года, которая все еще вызывает множество споров.

Корреспондент «Политсибру» пообщался с экспертами и представителями компаний из этой отрасли, чтобы узнать, как прошли первые годы нововведений в крае, и какие проблемы еще будут докучать региону в ближайшее время.

Новые лица

Итак, Алтайский край поделен на семь мусорных зон: Барнаульская, Бийская, Заринская, Алейская, Славгородская, Каменская и Рубцовская. В первых двух в 2021 году уже сменились операторы. В Заринской, Алейской и Славгородской зонах конкурсы пройдут в июне. В двух последних – только в следующем году.

В Барнаульской зоне прошлого оператора «ЭКО-комплекс» сменил «Экосоюз». Новый регоператор сообщил «Политсибру», что их автопарк сейчас насчитывает более 30 единиц техники. В штате около 40 человек, и его будут расширять. Компания уже занимается заключением договоров на оказание услуг по обращению с ТКО.

В Бийской зоне новым регоператором стала компания «Спецобслуживание Плюс», которой принадлежит единственный мусорный полигон города. К работе оператор приступил 24 мая 2021 года.

Впрочем, есть и те, кто не слишком верит в силы нового игрока. Например, их главный конкурент – «Спецобслуживание – Центральное». Глава компании Алексей Щербатов считает, что «Плюсу» просто может не хватить техники. Кстати, его компания пыталась помешать властям заключить договор с победителем торгов. Но безуспешно.

Директор «Спецобслуживание Плюс» Олеся Тырышкина опровергает все опасения:

«Мы на рынке с 2013 года, у нас есть и своя техника, и привлеченной очень много. Сомнения абсолютно необоснованные».

Кроме того, она отметила, что в планах у компании строительство сортировочного комплекса и переработка мусора в Бийской зоне.

Немного истории

Алтайских регоператоров раскритиковали за пробелы в мусорной реформе Новости 29.12.2020 9:08

Мусорная реформа 2019 года должна была решить накопившиеся в этой сфере проблемы. До нее обращением с отходами в регионе занимались десятки организаций. Систему регоператоров создали, чтобы навести порядок и централизовать обращение с отходами, а также увеличить процент переработки мусора и внедрить его раздельный сбор. Прямо как в Европе.

Но гладко было только на бумаге: где-то происходили задержки вывоза отходов, где-то «ценник» на услуги в этой сфере оказался кусачим, а где-то до сих пор серьезно проседает сбор платежей за эту услуги.

Доходило до скандалов. В Бийске в 2019 году из-за ситуации с мусором даже вводили ЧС. Причиной этому послужил конфликт между тогдашним оператором «Спецобслуживание – Центральное» и компанией «Спецобслуживание Плюс», которой, как уже было сказано, принадлежит единственный мусорный полигон. В какой-то момент полигон ограничил въезд мусоровозов.

Впрочем, как сообщает Алексей Щербатов, конфликт в итоге удалось разрешить. И не в пользу полигона.

Справедливости ради, «Спецобслуживание – Центральное» также становилось причиной общественного недовольства. Например, в 2019 году мусорный скандал разгорелся в обслуживаемом компанией Заринске.

В 2020 году в Славгороде регоператора обвиняли в накрутке тарифов за вывоз отходов. В этом же году, по словам уполномоченного по правам человека в Алтайском крае Бориса Ларина, мусор стал одной из самых популярных тем обращений к нему жителей региона. И даже в 2021 году край попадал в список регионов, в которых были проблемы с вывозом отходов на новогодних каникулах.

В общем, вопросов к новому формату обращения с ТКО возникло немало. И чаще всего отвечать на них приходится регоператорам, которые в глазах жителей региона выглядят чуть ли не рэкетирами: загадочные организации, требующую плату, причем далеко не всегда понятно за что.

Не так страшен черт

Но не все считают, что вина за мусорные «коллапсы» лежит только на регоператорах. По мнению директора алтайского Союза жилищно-коммунальных организаций Виктора Патудина, эти компании делают все возможное. Все проблемы от недостатка планирования и аналитики при внедрении новой системы. Перемены просто застигли край врасплох, особенно его сельскую часть. Но сворачивать реформу на полпути не нужно, тем более что решение есть.

«Сейчас надо все осмыслить и проанализировать. Планирование является основным инструментом, и заниматься им должны также и органы власти», – считает Патудин.

Он отмечает, что компании-регоператоры также нуждаются в более проработанных бизнес-планах, а краю не всегда хватает информации о том, сколько же на его территории мусора.

Депутат Алтайского Заксобрания от фракции «Справедливая Россия – За правду» Людмила Суслова, не понаслышке знакомая с проблемами сферы, тоже считает, что главным недостатком нововведений стала их поспешность.

«Начинать реформу нужно было с городов. Отработать весь технологический процесс, а уже затем перейти в районы и села. А у нас в итоге никто не был готов, даже и сами регоператоры», – отмечает она.

При этом мусорную реформу, по мнению Сусловой, все равно рано или поздно необходимо было провести.

Три беды

Итак, старт прошел со скрипом, и это все давно признали. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что как минимум часть поставленных задач была выполнена. Пусть где-то и с оговорками. Да и жалоб от жителей стало меньше.

Однако остается как минимум три масштабных проблемы:

Недостаток «экологического сознания»

Стекло - направо, пластик - налево. Почему в Алтайском крае не получается ввести раздельный сбор мусора Аналитика 12.11.2020 9:03

Ментальность населения – источник большинства раздоров и самая фундаментальная из бед сферы обращения с ТКО.

Это, во-первых, банальное неприятие нововведений. В селах, например, люди годами мусор жгли (даже пластик, который «утилизировать» таким образом вредно для экологии и запрещено законом), закапывали (что тоже плохо) или вывозили его на стихийные свалки. И регоператора, который теперь просит за это деньги, многие восприняли в штыки.

По этой же причине отчасти буксует и раздельный сбор мусора. Сортировка для многих является просто неудобной в быту: требует мытья, отдельного места в квартире для хранения и занимает время.

Немного тормозит процесс и бездействие власти. Даже в столице края, как отмечает координатор проекта «Мусора.Больше.Нет» в Барнауле Ольга Далгатова раздельный сбор ведется, но, в основном, благодаря общественникам, управляющим компаниям и частным предпринимателям, заинтересованным во вторсырье.

Помочь в популяризации идеи «пластик – направо, стекло – налево» могли бы различные поощрения. Людмила Суслова предложила следующий вариант: для ТСЖ, у которых с раздельным сбором дела обстоят хорошо, можно было бы уменьшать стоимость вывоза отходов.

В целом же, по мнению депутата, понимание того, что обращаться с отходами по-старому нельзя, уже приходит. Но пока люди начнут правильно относиться к мусору и окружающей среде, пройдет еще немало времени.

«Это вопрос воспитания. Нужно прививать правильную культуру детям со школьной скамьи, рассказывать, что и на что влияет», – считает Суслова.

Нежелание людей платить за мусор

Вопрос собираемости платежей все еще не снят. Особенно в селах. Впрочем, в городе неплательщики тоже встречаются.

В среднем по России, по данным Российского экологического оператора, в 2020 году собираемость платежей достигла 85,7% против 77,7% в 2019 году. В Сибирском федеральном округе этот показатель был равен 85,66%.

Зачастую платить отказываются не отдельные граждане, а целые организации, сетуют представители барнаульского «Экосоюза». Впрочем, и на них там обещают найти управу: неплательщикам, и тем, кто отказывается заключать договора, просто будут выставлять счета. Дальше, видимо, последует обращение в суд. Впрочем, пока и этот механизм еще проходит отладку.

В селах же не хотят отдавать свои деньги люди в основном из-за проблем, связанных с нерегулярным вывозом мусора. Машины оператора оттуда возвращаются полупустые, а это просто невыгодно. Есть и транспортные сложности: большинство компаний в отрасли базируется в городах, и зачастую просто не может посещать села достаточно часто, особенно отдаленные.

«У нас остались проблемы только в периодичности вывоза мусора. Машина приезжает раз в неделю, а нужно два», – озвучил глава Залесовского района Александр Пластеев пожелания земляков.

В остальном новые правила жителей района устраивают, заверил он.

По мнению Людмилы Сусловой, частично помочь решению проблемы сбора могли бы местные власти: им необходимо доводить до людей четкий график вывоза мусора, чтобы сомнений в оказании услуги не возникало.

Переработка мусора не стала массовой

Главная задача мусорной реформы пока еще не выполнена. Крупных мусороперерабатывающих предприятий в регионе просто нет. Пока еще эта сфера интересна лишь мелким частникам. Кроме того, она не может быть полноценно реализована без уже упомянутого раздельного сбора.

Здесь, по мнению экспертов, могло бы помочь только вмешательство государства и целенаправленная политика, а также законодательные изменения. И со стороны власти шагом навстречу могли бы стать все те же поощрения: льготы или налоговые послабления переработчикам.

Что в итоге

В общем, регоператоры считают, что к 2021 году они уже набрались опыта и наладили нормальную работу, даже в сельской местности.

С этим отчасти согласен и эксперт Виктор Патудин. Однако он отмечает, что со своей задачей операторы справляются именно в рамках тех условий, в которых их поставили. И снова подчеркивает: доработка все же не повредит.

А вот глобальные задачи реформы пока еще не выполнены. «Экономика замкнутого цикла» и в крае, и в стране, похоже, все еще остается перспективой завтрашнего дня. И приблизить этот день без серьезного вмешательства властей на всех уровнях не получается.