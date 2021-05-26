Три девочки издевались над сверстницей в «заброшке» Барнаула и записали все на видео

Жертва Фото: pixabay.com

Полицейские Барнаула задержали трех несовершеннолетних девушек, которые издевались над своей знакомой в заброшенном здании Барнаула. Ее избили, а потом «посадили на бутылку». Самой старшей мучительнице было 14 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Unusual Crime Barnaul». Происшествие подтвердили в городском комитете по образованию.

Пострадавшей была ученица школы №70. Инцидент произошел вечером 23 мая 2021 года. Три девочки решили «проучить» девочку, которая была немного младше их. Они записали все издевательства над знакомой на телефон и отправили видео матери ребенка, которая обратилась в комитет по образованию города и в отдел полиции Октябрьского района.

«В образовательную организацию обратился законный представитель несовершеннолетней, в результате выяснения обстоятельств матери было рекомендовано обратиться в правоохранительные органы», – отметили в пресс-службе горкома по образованию.

Представители комитета сразу выехали в школу. Сейчас они устанавливают причины поступка школьниц. По итогам проверки комитет примет меры.

Сейчас с тремя виновницами происшествия работает отдел по делам несовершеннолетних. Как пишет «Банкфакс», полицейские возбудили против самой старшей из них уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Остальным серьезная ответственность не грозит, так как им только по 13 лет.

Напомним, что недавно в Барнауле гремела история с изнасилованием 18-летней девушки. 19-летняя знакомая вместе с двумя мужчинами 26 и 37 лет заманили девушку в квартиру, избили ее и изнасиловали. Но девушка сумела выбраться через окно, встала на карниз третьего этажа и позвала на помощь. Пострадавшей помогли полицейские. Обвиняемые заключены под стражу.