25 мая – день бумажного пакета. Есть ли экологичное производство в России?

Бумажный пакет Фото: pexels

В апреле прошлого года столица Австрии – Вена, была названа самым экологичным и «зеленым» городом мира. В качестве критериев для оценки были взяты показатели загрязнения воздуха и количество представленных насаждений. Совокупная оценка оказалась выше, чем у любого другого города планеты. Причина кроется в бережном отношении к экологии местных властей, которые инвестируют в развитие электротранспорта.

Вместе с тем стоит отметить работу организаций, внимательно относящихся к охране природы. Кроношпан – предприятие, занимающее лидирующую позицию в производстве изделий из древесины. Помимо тщательно проводимых исследований, удалось успешно внедрить уникальную технологию по вторичной переработке древесины.

К сожалению, экологическое сознание российских граждан только становится на верный путь. Местные власти выделяют средства на создание специальных контейнеров по сбору отсортированных отходов. Однако деньги выделяются по остаточному принципу. В этом случае волонтеры и предприятия совместными усилиями организуют выездные акции. Например, сбор новогодних елок, который проводился при поддержке компании Кроношпан Электрогорск в начале текущего года.

В школах пока нет утвержденной программы по обучению экологической грамотности. Учителя предлагают авторские курсы, которые значатся в расписании в качестве дополнительных занятий или факультативов. В этом время швейцарские школьники начинают постигать науку сохранения природы с малых лет.

Вероятно, прогрессивность страны обусловлена влиянием президента Александра ван дер Беллана, который уже в течение 11 лет активно пропагандирует идею экологической сознательности и возглавляет «Партию зеленых».

В целом, Евросоюз активно развивает «зеленые» идеи. В 2010 году официально была принята стратегия «Европа-2020», которая включала не только направления развитие экономики, но и новые экологические задачи:

снижение парниковых выбросов на 20%;

увеличение доли возобновляемых энергоисточников на 20%;

повышение энергоэффективности на 20%.

Для достижения этих целей решено ужесточить требования в отношении легальности сырья, в том числе, лесоматериала, и усилить отбор по «чистоте». Таким образом, незаконная добыча была почти полностью искорена. Соблюдение правил привело к сокращению выбросов углекислого газа. И это – впервые за десять лет.

Россия пока только начинает постигать эру экологичности. Помочь в этом может австралийское предприятие Кроношпан. Здесь описываются все мероприятия, проведенные передовыми экологами и инженерами. Приведенные аргументы показывают, что созданное производство в Электрогорске максимально экологично: установлено новое оборудование, согласованное с мировыми экологами, сделан качественный ремонт, установлены датчики для отслеживания уровня выбросов.

Все системы соответствуют европейским стандартам. Недавно была заменена 28-ая дымовая труда, поскольку в мире появились новые доступные технологии для снижения общей массы выбросов. Для скептиков проводят день открытых дверей, где предлагают оценить не только само производство, но и подробно рассказывают об очистке воздуха после переработки дерева.