Барнаульского подростка арестовали за шуточную угрозу взорвать школу

Арест Фото: pixabay.com

Полицейские задержали 16-летнего студента алтайского транспортного техникума за угрозу в соцсетях взорвать школу. Подросток признался, что хотел пошутить, однако его поставили на учет. Об этом сообщает Telegram-канал Unusual Crime Barnaul.

Студент расстрелял детей в казанской школе. Погибло восемь человек, 16 ранены Новости 11.05.2021 15:30

Студент первого курса 21 мая разместил на стене во «Вконтакте» пост, в котором написал «я завтра взорву школу, и что вы мне сделаете?».

Им заинтересовались сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Как сообщил «Банкфакс», полицейские пришли к «подрывнику» домой и задержали его. У парня изъяли компьютер и смартфон. Также полиция пришла и школу №114, где он учился до 10 класса.

Полицейские обнаружили, что студент пересылал другим людям картинки с фашистской символикой, а также высмеивал трагедию, которая произошла 11 мая 2021 года в Казани. В итоге подростка поставили на учет. Его матери рекомендовали водить сына к психологу и Кризисный центр для мужчин.

Кроме того, инспектор подразделения по делам несовершеннолетних проведет проверку в школе, где учился подросток.

Напомним, что после трагедии в Казане 11 мая 2021 года, в которой погибло девять человек, в школах и детских садах Алтайского края решили усилить меры безопасности. Около 300 учебных заведений региона получат новые видеокамеры.