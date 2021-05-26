Сотрудничество России и Германии поможет развитию органического сельского хозяйства – алтайский сенатор

Сергей Белоусов Фото: пресс-служба сенатора

Власти России в скором времени разработают Стратегию развития отрасли органического сельского хозяйства. И чтобы сделать это максимально эффективно, законодателям и экспертам было бы полезно изучить опыт Германии. Об этом на заседании Совета проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» заявил алтайский сенатор, зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов.

«Россия признает вклад органического сельского хозяйства в защиту климата, охрану почв и экосистем, его особую роль в развитии локальной экономики сельских территорий и экспорта. Мы охотно следим за позитивными изменениями в сфере производства органической продукции в Германии и многое берем на вооружение», – отметил сенатор.

Российские сенаторы отметили высокий потенциал развития органического сельского хозяйства в Алтайском крае Новости 17.05.2021 11:58

Он подчеркнул, что в РФ есть вся необходимая для этого инфраструктура. В том числе и на уровне регионов – центры компетенций, образовательные программы. Производители расширяют географию работы.

По словам сенатора, проект «Германо-Российский аграрно-политический диалог» сейчас находится на новом уровне развития, даже несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Эта площадка – отличная возможность обсудит все вопросы сохранения климата, развитие села и обеспечения продовольственной безопасности.

Сергей Белоусов уверен, что долгое и успешное сотрудничество двух стран с годами будет только укрепляться.