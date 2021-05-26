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Главный режиссер Алтайского музыкального театра уходит с поста и уезжает в другой регион

Новости
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Константин Яковлев
Константин ЯковлевФото: muzkom22.ru

Из Алтайского государственного музыкального театра уходит главный режиссер Константин Яковлев. Он решил покинуть не только театр, но и Барнаул. Об этом на пресс-конференции рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

«Мы в замечательных отношениях. Человек имеет право на собственный выбор в дальнейшем, он много лет отработал в нашем театре, мы не расстаемся и будем продолжать сотрудничество. Но поработать он хочет в другом театре, это его право», – отметила Елена Безрукова.

По поводу продолжения сотрудничества министр культуры пояснила, что Яковлев продолжит ставить отдельные спектакли в театре.

Кстати, уже известно, где теперь будет работать Константин Яковлев. С апреля 2021 года он возглавил Пермский театр юного зрителя. Об этом говорится на сайте самого театра. Ранее Яковлев уже поставил в театре несколько спектаклей.

Напомним, что недавно определился новый главный режиссер Молодежного театра Алтая. Им стал Алексей Серов из Санкт-Петербурга.

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#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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