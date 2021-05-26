Врио министра транспорта Алтайского края стал Валерий Никитюк

Валерий Никитюк Фото: newsomsk.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил заместителя министра транспорта Валерия Никитюка временно исполняющим главы ведомства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Замена на поле понадобилась после того, как глава алтайского минтранса Александр Дементьев подписал заявление об увольнении по собственному желанию. 24 мая он отработал последний рабочий день на этом посту. Причины увольнения пока не названы, однако по одной из версий, уход может быть связан с переездом в другой регион.

Валерий Никитюк родился в 1965 году. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт им. В.В. Куйбышева по с ФГОУ ВПО «Сибирская академия государственной службы» по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2020 году Виктор Томенко назначил его замминистра транспорта региона. Никитюк два раза становился депутатом Алтайского краевого Заксобрания от партии «Единая Россия»: в 2008 и 2012 годах.

Напомним также, что еще несколько кресел в правительстве Алтайского края остаются вакантными. Это, например, пост министра экономического развития. А должность представителя губернатора в Алтайском крае пустует из-за уголовного дела в адрес занимавшей ее ранее Стеллы Штань.