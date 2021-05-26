Еще 10 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае

Коронавирус Фото: pexels.com

За минувший день в Алтайском крае скончались 10 ковидных больных, сообщает оперштаб региона 26 мая. Всего в регионе от вируса умерло уже 3,1 тыс. человек, в том числе у 2,2 тыс. причиной смерти был именно коронавирус.

С начала пандемии коронавирусом болело 51,3 тыс. жителей региона, 60 случаев зарегистрировано за последние сутки. Справились с болезнью 46,2 тыс. человек, 86 из них получили новость о выздоровлении за последние 24 часа.

Сейчас в инфекционных госпиталях лечатся 499 человек с коронавирусом и 151 пациент с пневмонией. Тяжело переносят вирус 146 заразившихся, из них 53 человека подключены к аппаратам ИВЛ. В крае остается 292 резервных койки.

На доме лечатся четыре «бессимптомника» и 103 пациента с пневмонией.

Кроме того, в регионе продолжается вакцинация населения. Первую прививку из двух получило 46,8 тыс. человек, 191,7 тыс. жителей края привиты полностью.