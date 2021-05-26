Алтайский депутат возглавила свежесозданный Совет школьных директоров

Наталья Цепенко Фото: altai-ter.er.ru

Директор Кулундинской школы №1 и депутат Алтайского краевого Заксобрания от «Единой России» Наталья Цепенко стала председателем Совета руководителей муниципальных образовательных организаций Алтайского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства образования.

Сам Совет руководителей муниципальных образовательных организаций в Алтайском крае создан в мае 2021 года.

«Работа Совета нацелена на укрепление единого образовательного пространства в регионе, формирование единого подхода к развитию системы образования с опорой на лучшие управленческие практики», – сказано на сайте краевого минобразования.

Впрочем, пока не ясно, что конкретно под этим подразумевается. На сайте ведомства сказано, что члены совета «смогут принимать участие в экспертизе нормативных правовых актов, создании методических рекомендаций и продвижении инновационных идей».

Наталья Цепенко родилась в 1971 году. С 1994 года работала в кулундинской школе №3, а сейчас возглавляет кулундинскую СОШ №1. В 2012 году стала депутатом Кулундинского районного собрания депутатов, а в 2016 уже алтайского краевого парламента.

Напомним также, что уже стало известно, что Наталья Цепенко вновь пойдет на выборы в краевое Заксобрание от «Единой России» в сентябре 2021 года.