«Надо думать, что нужно горожанам». Бизнесмен Нодар Шония рассказал, каким видит будущее Речного вокзала в Барнауле

Нодар Шония Фото: Антон Губанов

Проект застройки территории Речного вокзала в Барнауле вышел на новый уровень: разработчики создали предварительную схему генплана участка и определяют, как на нем будут расположены здания. Об этом «Толку» рассказал собственник здания – глава компании «Селф» Нодар Шония.

Проект в разработке

Он пока не знает, каким будет здание на месте Речного вокзала (ул.Баварина,8). Эксперты еще изучают местный грунт, чтобы определить его «возможности».

«Окончательный документ опишет, какое именно здание допустимо возводить на берегу Оби и какие фундаменты для этого нужны. То есть, появится ответ по его высоте и объему. Тогда проектировщики и архитекторы смогут подготовить эскиз проекта, а затем проектную документацию», – пояснил Шония.

Предприниматель также добавил, что проекта застройки Речного вокзала пока нет. Но есть предварительная схема генплана участка. По ней с одной стороны могут возвести офисное здание с фитнес-центром и бассейном, с другой – паркинг с помещениями для бизнеса, а посередине возможно строительство двух жилых домов. Объединит эти комплексы стилобатная* часть, на кровле которой будет прогулочная зона.

Нодар Шония Фото: Антон Губанов

Что именно будет в зданиях, станет известно позже. Сейчас застройщик проводит серьезные маркетинговые исследования.

«Надо думать, что именно нужно горожанам, а для этого слушать и слышать их. Мы заинтересованы в том, чтобы люди приходили сюда. Если их нет – беда», – говорит Шония.

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Здание Речного вокзала снесут

Для реализации этих планов снос здания Речного вокзала неизбежен. В том числе и для того, чтобы полноценно оценить грунт. Разбор части здания может начаться уже летом 2021 года.

Собственник имеет на это полное право: оно не относится к памятнику архитектуры, не является объектом культурного наследия. По оценке экспертов, объект находится в предаварийном состоянии. Пользоваться им не хотят и горожане: по словам Шонии, помещения в нем пустуют, так как не соответствуют современным стандартам.

Более того, здание не нужно и Барнаульскому речному порту (им достаточно кассы на одном из дебаркадеров). И, по словам собственника, для организации намерены построить компактное здание с залом ожидания и кассой. Речное пароходство будет работать так же, а после завершения проекта, возможно, получит новое развитие.

Флорентийскую мозаику «Труд и природа Алтая», которую изготовили мастера Колыванского камнерезного завода, сохранят и передадут краевому художественному музею (застройщик обсудил этот вопрос с минкультом региона).

Пять входов на набережную

Участок вдоль Оби находится в собственности Краймущества и принадлежит компании лишь на правах долгосрочной аренды. По Генплану развития Барнаула территория относится к функциональной зоне транспортной инфраструктуры (то есть здесь может быть дорога, паркинг, причал и другое).

В компании «Селф» считают, что было бы идеально обустроить здесь набережную и объединить этот участок с существующим отрезком. А под площадкой разместить паркинг для барнаульцев. Но этот момент еще прорабатывают.

Доступ на набережную сохранится обязательно, заявляет бизнесмен. Предварительный генплан подразумевает, что на нее можно будет зайти из пяти точек (две со стороны троллейбусного кольца, один – от офисного центра «Парус», три – от площади Баварина).

Здание Речного вокзала Фото: Антон Губанов

Нодар Шония признался, что с уважением относится к этой площадке.

«Я всегда стремлюсь предложить архитектурно интересные решения. И мне самому интересно наблюдать за особенными проектами коллег в Новосибирске, Москве, Екатеринбурге. Мы можем построить здание на Речном так же достойно, если не будут бить по рукам. Только при этом условии мы реализуем интересный и многофункциональный проект», – заявил он.

Напомним, Нодар Шония приобрел эту площадку в декабре 2020 года у Кемеровской компании «Талтек». Ранее Речным вокзалом владела ГК «Сибирия», а до 2013 года – имущество принадлежало Западно-Сибирскому речному пароходству.

Против застройки Речного вокзала выступают активисты Барнаула. Они предложил создать общественный совет, куда бы могли войти горожане и выражать свое мнение по поводу будущего этой территории.

*Стилобат – основание, которое часто поднято на колоннах. Оно объединяет несколько зданий комплекса, а пространство в нем используется для парковки или коммерческих помещений, пешеходной зоны или проезда автомобилей.