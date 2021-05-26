О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Коронавирус Острая тема Выборы - 2021 Беседы с учеными Парламент Алтайского края
Коронавирус
Острая тема
Выборы - 2021
Беседы с учеными
Парламент Алтайского края

Алтайская Белокуриха вошла в число лучших курортов России

Новости
0
Белокуриха
БелокурихаФото: hotelier.pro

Здравница Алтайского края Белокуриха вошел в ТОП-10 лучших курортов России 2021 года. Город занял шестое место рейтинга, составленного туристическим порталом «Турстат».

За Белокуриху как за лучший курорт отдали голоса 7% проголосовавших.

Первые три места в таблице заняли Сочи, Ялта и Геленджик. В последней тройке оказались Теберда, Ейск, Светлогорск и Зеленогорск.

Напомним, что о планах укреплять туристическую индустрию в Алтайском крае говорил президент России Владимир Путин во время апрельского послания федеральному собранию. Кроме того, недавно председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин рассказывал об идее создать в Алтайском крае туристический кластер. Сейчас регион готовит заявку.

А еще ранее о намерении построить в Алтайском крае курорт «посерьезнее, чем под Геленджиком» заявлял российский миллиардер Аркадий Ротенберг.

Курорт Белокуриха

Пандемийный 2020 год стал первым убыточным для «Курорта Белокуриха»

Новости

«Курорт Белокуриха» получил убытков более чем на 153 млн рублей

89
#Белокуриха #туризм #Новости Барнаул
﻿
﻿
Комментарии (0)

1000