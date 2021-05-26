Алтайская Белокуриха вошла в число лучших курортов России

Белокуриха Фото: hotelier.pro

Здравница Алтайского края Белокуриха вошел в ТОП-10 лучших курортов России 2021 года. Город занял шестое место рейтинга, составленного туристическим порталом «Турстат».

За Белокуриху как за лучший курорт отдали голоса 7% проголосовавших.

Первые три места в таблице заняли Сочи, Ялта и Геленджик. В последней тройке оказались Теберда, Ейск, Светлогорск и Зеленогорск.

Напомним, что о планах укреплять туристическую индустрию в Алтайском крае говорил президент России Владимир Путин во время апрельского послания федеральному собранию. Кроме того, недавно председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин рассказывал об идее создать в Алтайском крае туристический кластер. Сейчас регион готовит заявку.

А еще ранее о намерении построить в Алтайском крае курорт «посерьезнее, чем под Геленджиком» заявлял российский миллиардер Аркадий Ротенберг.