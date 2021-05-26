Алтайские депутаты хотят пересчитать прожиточный минимум

Деньги Фото: pixabay.com

Прожиточной минимум в Алтайском крае будут считать по новой методике. Соответствующий законопроект рассмотрят в первом чтении депутаты Алтайского краевого законодательного собрания на сессии 27 мая.

Изменения в расчеты планируют внести из-за того, что прожиточный минимум считают по-новому на федеральном уровне после принятия закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Теперь прожиточный минимум будет составлять 44,2% от медианного среднедушевого дохода по России с учетом регионального коэффициента. МСД – это такой доход, относительно которого половина населения имеет заработок выше, а половина – ниже (не путать со средней заработной платой).

Ни доход, ни коэффициент пока не установлены. Так что просчитать, какой в итоге будет новый прожиточный минимум, пока невозможно. Но, как пояснила «Политсибру» глава социального комитета АКЗС Татьяна Ильюченко, он будет не менее того размера, который действует сейчас. А сейчас это 10,6 тысяч рублей.

Ранее прожиточный минимум рассчитывали на основе потребительской корзины. Туда входит минимальный набор продуктов, потребляемых человеком в год: это 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц, а также другие продукты и непродовольственные товары. Стоимость продуктовой корзины в месяц плюс различные обязательные платежи и сборы и составляла прожиточный минимум.