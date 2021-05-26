Всем и каждому по 10 тысяч. Социалисты предлагают ввести в России новую выплату – справедливый базовый доход

«Справедливая Россия – За правду» (Олег Боронин, Александр Молотов, Людмила Суслова) Фото: пресс-служба партии

Каждый житель России, независимо от статуса и уровня доходов, должен получать ежемесячно по 10 тысяч рублей. С таким предложением выступила партия «Справедливая Россия – За правду» на всероссийской партконференции во вторник, 25 мая. Подобное мероприятие прошло и в Барнауле. Эсеры называют эту инициативу справедливым базовым доходом (СБД) и считают, что это не только поможет многим жителям страны, но подстегнет развитие экономики.

Людям нужны деньги

Почти 20 млн человек в России живет за чертой бедности, и это только официальные данные. По мнению эсеров, нуждающихся в стране гораздо больше – от четверти до половины населения. Особенно их много в селах.

«Если бы каждый житель получал по 10 тысяч рублей ежемесячно, то у многих элементарно появились бы деньги на еду, на раздачу долгов», – считает глава Сибирского сельсовета Первомайского района, справедливоросс Олег Боронин.

По задумке СР, если в семье два взрослых и три ребенка, то она должна получать по 50 тысяч каждый месяц, если 10 детей – то по 120 тысяч.

Он и его коллеги уверены: мера поможет и экономике. Ведь на эти деньги люди пойдут покупать продукты и товары первой необходимости (что подстегнет развитие ритейла и производства). А также будут гасить долги, в том числе и за жилищно-коммунальные услуги (что поможет ресурсоснабжающим компаниям повысить собираемость и направлять на ремонты сетей больше средств). Все это снизит и общую закредитованность, добавляет депутат парламента Алтайского края Людмила Суслова. Но самое главное – сокращение социального неравенства.

А чтобы не раскрутить маховик инфляции, как часто бывает, когда в экономику резко вливают много денег, партия предлагает вводить СБД этапами: до 2027 года платить по 10 тысяч только гражданам до 18 лет (а точнее их родителям), а с 2027 года уже всем остальным россиянам.

«У нас богатая и перспективная страна. И все граждане, независимо от того, в селе они живут или в городе, независимо от социального статуса, имеют право на национальное богатство здесь и сейчас», – заявил Боронин.

Деньги есть, нужно их только правильно распределить

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Экономисты оценили эту меру в 17,5 трлн ежегодно. Справедливороссы заверяют, что они знают, где взять эти деньги. Причем именно из бюджета.

По словам депутата краевого парламента Александра Молотова, есть даже несколько вариантов.

Первый на 5,7 трлн рублей. Для этого партия предлагает создать Фонд национального сбережения. И перевести 90% дохода Фонда национального благосостояния (пополняется за счет сверхдоходов от продажи нефти). Чтобы деньги не лежали, что называется без дела в иностранной валюте, а работали в стране, подчеркивает депутат.

Второй вариант на 2 трлн рублей. Чтобы их получить, нужно ввести дифференцирование ставки возврата НДС экспортерам. Сейчас компании, вывозящие товары и сырье за пределы страны, получают от государства 20%. Эсеры же предлагают сохранить столь высокую ставку только для тех, кто вывозит продукцию глубокой переработки. А тем, кто просто добывает нефть и газ и продает его на международном рынке, – платить по меньшей ставке.

Третий вариант на сумму 1,5 трлн рублей, которые можно было получить за счет отмены налогового маневра (предполагает снижение пошлины и повышение налога на добычу полезных ископаемых). Из-за этого продажа сырья за рубеж без переработки оказывается значительно более выгодной. Бюджет теряет доход, а страна испытывает дефицит сырья, как это часто бывает с топливом. Партия же наоборот предлагает повысить экспортные пошлины на некоторые сырьевые товары (лес-кругляк, никель, сталь и другие).

Еще от 8 до 15 трлн рублей дополнительного дохода принесет работа в экономике самого СБД.

Кроме того, СР предлагает навести порядок в сфере госзакупок, что также помогло бы экономить казенные средства.

«Так что деньги есть, нет только политической воли, чтобы их выделить», – подчеркнул Молотов.

Мы не популисты

Справедливороссы признают, за эту инициативу их будут критиковать и называть популистами. Только сами себя они таковыми не считают.

«Все, что касается раздачи денег, это всегда популизм. Но давайте вспомним: ведь наша партия предлагала выплаты семьям с детьми, беременным в трудной жизненной ситуации. И нас обвиняли в популизме. А президент обозначил все эти меры во время послания, партия власти тут же взяла это в свою предвыборную программу. Так и кто тут популисты?» – заявляет Молотов.

Впрочем, вопросы могут быть и к тому, что эта выплата станет для многих россиян рыбой, а не удочкой, иными словами это деньги, но не возможность их заработать.

«Как дать человеку удочку, если у него не закрыты базовые потребности, если ему есть нечего?» – парировала Людмила Суслова.

Молотов добавляет: вот как раз такая рыба и будет стимулировать развитие удочек.

«У нас ведь как часто людям говорят: вы плавать сначала научитесь, а потом мы вам воду дадим. Но это же бессмысленно», – отмечает депутат.

Сейчас справедливороссы готовят соответствующий законопроект. В Госдуму его внесут к концу июля.

Информация предоставлена алтайским отделением партии «Справедливая Россия – За правду».