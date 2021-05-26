Доход алтайского министра Попова увеличился в 1,5 раз из-за продажи недвижимости в Красноярске

Дмитрий Попов Фото: zdravalt.ru

В правительстве Алтайского края объяснили рост доходов министра здравоохранения региона Дмитрия Попова в 1,5 раза. Он продал квартиру в Красноярске, где раньше жил. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на источник в правительстве.

Стоимость проданной министром квартиры превышала 3 млн рублей. В декларации за 2019 год можно заметить, что ранее Попов владел долями в двух квартирах – 49,3 кв. м и 73,1 кв. м. В декларации за 2020 год указана только одна квартира площадью 73,1 квадрата.

Напомним, что министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов за пандемийный 2020 год заработал 4,7 млн рублей. Годом ранее его доход составил 3,1 млн рублей. Кстати, по сравнению с 2018 годом доход министра тоже увеличился (тогда он был 2,3 млн рублей).

Помимо доли в квартире министру принадлежит автомобиль Kia Sorento Prime. Еще одну квартиру Попов арендует.