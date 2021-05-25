Каким цветом чернил можно подписывать документы?

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Может ли директор подписывать шариковой ручкой с черными чернилами приказы, ПКО, РКО, платежные ведомости, трудовые договоры, должностные инструкции, авансовые отчеты по предприятию, а также банковские чеки? Об этом рассказывает эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ Екатерина Лазукова.

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Положения действующего законодательства не устанавливает ограничение по выбору цвета чернил, которыми должна быть проставлена подпись на указанных в тексте вопроса документов. Пунктом 2.8 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденного Минфином СССР 29.07.1983 № 105 по согласованию с ЦСУ, определено, что записи в первичных документах должны производиться чернилами, химическим карандашом, пастой шариковых ручек, при помощи пишущих машин, средств механизации и другими средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в течение времени, установленного для их хранения в архиве. Запрещается использовать для записи простой карандаш.

Поэтому, по сути, директор при подписании этих документов может использовать чернила любого цвета. Вместе с тем в ряде случаев такие ограничения действительно существуют. Например, заявление о выплате (перерасчете) пособия (оплате отпуска), форма которого утверждена приказом ФСС РФ от 24.11.2017 № 578, должно заполняться исключительно чернилами черного цвета. Положением Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» закреплены некоторые правила оформления документов, предъявляемых в кредитную организацию на бумажном носителе, и оформления кассовых документов от руки. В частности, в п.п. 1.7.2 и 1.8.8 Положения предусмотрено проставление подписей ручкой с пастой (чернилами) черного, синего или фиолетового цвета (это касается в том числе банковских чеков).

Отметим, что использование иных видов чернил может повлечь негативные последствия, связанные со снятием копий с документов. Смотрите, например, постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 14.02.2006 № А19-13900/05-43-Ф02-290/06-С1: «Отклоняя доводы инспекции о том, что в счетах-фактурах фактур № 2512 от 15.12.2004, N 2194 от 29.10.2004 отсутствует подпись главного бухгалтера, суд исходил из того, что предпринимателем при рассмотрении настоящего дела были представлены подлинники этих счетов-фактур, в которых подпись главного бухгалтера выполнена чернилами красного цвета и при копировании не отразилась».

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.