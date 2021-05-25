Банк «Открытие» почти на треть нарастил объем выданных в Алтайском крае кредитов

Эльвира Вебер и Михаил Задорнов Фото: Виталий Барабаш

По итогам первого квартала 2021 года объем кредитных средств, выданных банком «Открытие» населению и бизнесу Алтайского края, составил 2,9 млрд рублей, что почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказали президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и управляющий банком в Алтайском крае Эльвира Вебер в ходе в пресс-конференции в Барнауле.

Михаил Задорнов обозначил основные тренды в цифровизации банковских услуг. По его словам, в 2020 году произошел стремительный рост объемов финансовых услуг, оказываемых дистанционно: количество клиентов, использующих мобильный и интернет-банк, возросло за год на 20%, до 75%.​

«В марте-апреле 2021 года существенно увеличилось количество расчетов токенами (смартфонами) как средством платежа. По уровню токенизации банковских процессов и количеству трансакций через токены наша страна входит в число мировых лидеров. Еще одним важным трендом цифровизации сегодня является отлаженный процесс доставки «на дом» как физическим, так и юридическим лицам кредитов и карт, и доля таких продаж постоянно растет. По темпам роста дистанционно открываемых счетов банк «Открытие» опережает российский банковский рынок. Причем, через удаленную идентификацию открывают счета как физические, так и юридические лица. Особенно это заметно среди клиентов малого и среднего бизнеса – ежемесячно они открывают дистанционно от 15 до 20 тысяч счетов.​ Среди розничных клиентов к концу 2021 года доля продаж через дистанционные каналы достигнет 25 %», – прокомментировал Михаил Задорнов.

В целом, российский финансовый сектор завершил прошлый год достаточно успешно и уверенно чувствует себя в первом квартале текущего года. В 2020 году активы группы компаний «Открытие» увеличились на 6 % и составили 3 264 млрд рублей, на 10 % вырос капитал и достиг 520 млрд рублей.

Михаил Задорнов Фото: Виталий Барабаш

В ходе встречи с журналистами Михаил Задорнов дал прогноз о динамике инфляции. По его мнению, рост цен продолжится в мае-июне и должен завершиться к июлю, когда будет собран новый урожай. Он также предположил, что курс доллара продолжит снижение и к четвертому кварталу​ 2021 года достигнет отметки 72,4 рубля.

«В прошлом году рост был вызван тем, что объемы экспорта и цены на сырье снижались, но теперь постепенно происходит восстановление того уровня, который был до пандемии. Также значительным фактором было ожидание новых санкций, и оно повлияло на​ инвесторов, которые вывели свои средства из ОФЗ. Вывод валюты из страны – разовый удар по рублю. Но если ситуация нормализуется – рубль укрепится. Мы видим, что готовится встреча президентов, и здравый смысл подсказывает, что в этот период вряд ли будут какие-то санкции. Все эти события должны привести к укреплению рубля. Конечно, нас сильно беспокоит рост инфляции в этом году, он превосходит и наши прогнозы, и прогнозы Центрального банка. В марте мы наблюдали самое сильное увеличение. В апреле произошел перелом, началось небольшое снижение индекса продовольственных товаров, некоторых видов услуг. К сожалению, непродовольственные товары продолжают рост, и, я думаю, это будет длиться до нового урожая. Июль -​ та точка, когда может завершиться рост инфляции», – считает Михаил Задорнов.

Он добавил, что нужно понимать, что повышение цен на продовольствие – это мировой тренд, он является глобальным и попытки регулировать цены на внутреннем рынке – политически понятная, но абсолютно невыполнимая задача. Это важно для Алтая, потому что край – аграрный и его доля в производстве продуктов велика, регион присутствует не только на внутреннем рынке, но и экспортирует. Здесь нужно тонко подходить к ситуации

«Алтай для нас – очень важный регион, у нас здесь сильное подразделение: в банке кредитуются более 6 % юридических лиц региона, доля по средствам юридических лиц (с учетом клиентов Privatebanking) составляет более 19 %. На рынке средств физических лиц банк занимает долю 2,4 %. Здесь активно развивается страховой бизнес, наши позиции на Алтае уже достаточно заметны и по некоторым показателям являются лидерскими. Мы рассчитываем дать дополнительный импульс бизнесу, и эта одна из основных целей визита руководства банка в Барнаул. Мы провели ряд клиентских встреч, обсудили сотрудничество банка «Открытие» и правительства Алтайского края. Одним словом, в следующей трехлетней стратегии Алтайский край – наша опора», – подчеркнул Задорнов.

Пресс-конференция банка «Открытие» Фото: Виталий Барабаш

Что касается работы алтайского регионального офиса «Открытия», то одним из наиболее динамично растущих показателей его работы является ипотечное кредитование. По словам Эльвиры Вебер, по итогам первого квартала 2021 года портфель ипотечных кредитов алтайского офиса достиг 2,6 млрд рублей.

Активы группы «Открытие» в Алтайском крае составляют 12,7 млрд рублей, в том числе банка – 12,1 млрд рублей. На территории региона действует 28 офисов, девять из которых – офисы банка «Открытие».