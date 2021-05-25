«Росавтодор» рассказал подробности ремонта дороги к Телецкому озеру

Дорога Фото: pixabay.com

В Республике Алтай идет ремонт 24 км Чуйского тракта. Работы скоро начнутся на других участках дороги на Телецкое озеро. Кроме того, власти готовят проектную документацию еще на 27 км трассы и пяти мостов. Еще 19 км спроектируют в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе «Росавтодора».

Скоро должен начаться ремонт на участках от села Кызыл-Озек до села Карасук (км 10 – км 24) и от перевала Карасук до села Паспаул (км 31 – км 41). Их введут в строй уже этой осенью. На 80-88 км тракта капитальный ремонт закончится в 2022 году.

«Дорога на всей протяженности нуждается в проведении капитального ремонта и усилении дорожной одежды, поскольку не отвечает современным требованиям по нагрузке», – пояснил начальник ФКУ Упрдор «Алтай»Ярослав Долинский.

Он также отметил, что планируется расширение проезжей части. Здесь останется две полосы, но ширина будет приведена в соответствие с нормативами. Дорожники заменят большую часть водопроводных труб и остановок, в населенных пунктах установят освещение, сделают тротуары. Кроме того, дороги усилят с помощью технологии холодной регенерации. Такой ремонт должен прослужить как минимум 24 года, службы должны будут только обновлять защитные слои.

Программа рассчитана на пять лет.

«Это дорога важна для местных жителей. Здесь расположены населенные пункты, садоводства, детский лагерь отдыха, поэтому особое внимание важно уделить безопасности дорожного движения. По этой же трассе ежегодно едут десятки тысяч туристов, чтобы увидеть одну из популярнейших достопримечательностей Горного Алтая – Телецкое озеро», – рассказал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

Напомним, что трасса Горно-Алтайск – Артыбаш (Телецкое озеро) протяженностью 140,3 км стала частью «Чуйского тракта» весной 2020 года. На тот момент только 38 км (или 30%) соответствовали норме.

В 2020 году дорожники укрепили основание дороги на выезде из села Кызыл-Озек и в районе села Левинка. Всего было отремонтировано около 140 км дорог и девять мостов.