В России продолжается волна раскрытия доходов чиновников и депутатов. В числе тех, кто обязан раскрывать эти данные, и руководители учреждений здравоохранения, подведомственных минздраву Алтайского края Смотрим, сколько заработали главные врачи больниц и поликлиник края.
Рекордсменом по доходам в пандемийный год стал главврач Алтайского краевого онкодиспансера Игорь Вихлянов. Он за 2020 год получил 6,6 млн рублей. Вероятно, часть этого дохода составила прибыль от продажи недвижимости: вместо трех квартир в совместной собственности с супругой (как было год назад) в декларации главврача значится уже две.
Главврач краевого психоневрологического диспансера Людмила Владыкина в 2020 году заработала 5,2 млн рублей. Впрочем, и она могла совершать операции с недвижимостью: вместо квартиры в 74,2 квадрата в ее собственности теперь значится квартира в 54,9.
У руководителя краевого центра крови Татьяны Индюшкиной в 2020 году доход составил 4,9 млн рублей. Главврач краевого кардиологического диспансера Андрей Косоухов заработал 4,35 млн рублей. А вот руководитель краевой офтальмологической больницы Елена Деханд получила 3,2 млн рублей, ее доход по сравнению с 2019 годом почти не поменялся: тогда он составил 3 млн.
У остальных руководителей краевых учреждений доходы выглядели следующим образом:
Что же касается руководителей больниц и поликлиник Барнаула, то, например, главврач детской поликлиники №7 Людмила Репина отчиталась о доходе в 2,58 млн рублей. Чуть похуже дела обстояли у руководителя горбольницы №8 Ольги Лавриненко – 2,42 млн. Главврач детской горбольницы №1 Александр Данилов также не отстает с доходом – у него 2,36 млн. Вошла в клуб «двухмиллионеров» и главврач городской поликлиники №10 Галина Недорезова (2,34 млн).
И немного про Бийск: глава городского онкодиспансера Наталья Быкова заработала 4,41 млн рублей, главы детской горбольницы Елена Ковярова – 3,7 млн, а руководитель противотуберкулезного диспансера Юрий Трибунский – 3,33 млн рублей. А вот у руководителя детской туббольницы Нины Крючковой, например, доход не дошел и до миллиона: 980 тыс. рублей.
Доход Попова увеличивается уже третий год подряд