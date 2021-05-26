Медицина – дело прибыльное. Стали известный доходы главврачей алтайских больниц за 2020 год

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В России продолжается волна раскрытия доходов чиновников и депутатов. В числе тех, кто обязан раскрывать эти данные, и руководители учреждений здравоохранения, подведомственных минздраву Алтайского края Смотрим, сколько заработали главные врачи больниц и поликлиник края.

Рекордсменом по доходам в пандемийный год стал главврач Алтайского краевого онкодиспансера Игорь Вихлянов. Он за 2020 год получил 6,6 млн рублей. Вероятно, часть этого дохода составила прибыль от продажи недвижимости: вместо трех квартир в совместной собственности с супругой (как было год назад) в декларации главврача значится уже две.

Главврач краевого психоневрологического диспансера Людмила Владыкина в 2020 году заработала 5,2 млн рублей. Впрочем, и она могла совершать операции с недвижимостью: вместо квартиры в 74,2 квадрата в ее собственности теперь значится квартира в 54,9.

У руководителя краевого центра крови Татьяны Индюшкиной в 2020 году доход составил 4,9 млн рублей. Главврач краевого кардиологического диспансера Андрей Косоухов заработал 4,35 млн рублей. А вот руководитель краевой офтальмологической больницы Елена Деханд получила 3,2 млн рублей, ее доход по сравнению с 2019 годом почти не поменялся: тогда он составил 3 млн.

У остальных руководителей краевых учреждений доходы выглядели следующим образом:

Главврач краевого перинатального центра Ирина Молчанова – 2,56 млн рублей.

– 2,56 млн рублей. Главврач краевого центра медицинской профилактики Татьяна Репкина – 2,1 млн рублей.

– 2,1 млн рублей. Главврач краевого Центра охраны материнства и детства Константин Смирнов – 2 млн рублей.

– 2 млн рублей. Главврач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Валерий Шевченко – 2 млн рублей.

– 2 млн рублей. Главврач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова – 1,76 млн рублей. Кстати, она уходит в отставку.

1,76 млн рублей. Кстати, она уходит в отставку. Главврач краевой психиатрической больницы имени Эрдмана Владимир Нарожнов – 1,75 млн рублей.

– 1,75 млн рублей. Главврач краевой клинической больницы Диана Рудакова – 1,73 млн рублей.

– 1,73 млн рублей. Главврач краевого наркодиспансера Андрей Иванов – 1,7 млн рублей.

– 1,7 млн рублей. Главврач краевой психиатрической больницы №2 Юрий Кабанов – 1,64 млн рублей.

– 1,64 млн рублей. Главврач Алтайского краевого госпиталя для ветеранов войн Ольга Зубова – 1,42 млн.

– 1,42 млн. Главврач краевой стоматологической поликлиники Олег Ковалев – 1,37 млн рублей.

– 1,37 млн рублей. Главврач краевого лечебно-реабилитационного центра на озере Яровом Галина Васильева – 1,27 млн рублей.

– 1,27 млн рублей. Главврач краевого кожвендиспансера Игорь Казанцев – 1,16 млн рублей.

– 1,16 млн рублей. Главврач краевого детского психоневрологического санатория Дмитрий Гармат – 1 млн рублей.

– 1 млн рублей. Главврач краевой детской стоматологической больницы Наталья Шапрова – 1 млн рублей.

– 1 млн рублей. Главврач краевой больницы скорой помощи Андрей Макин – 960 тысяч рублей.

– 960 тысяч рублей. Главврач краевого лечебно-физкультурного диспансера Татьяна Лукашина– 935 тысяч рублей.

Что же касается руководителей больниц и поликлиник Барнаула, то, например, главврач детской поликлиники №7 Людмила Репина отчиталась о доходе в 2,58 млн рублей. Чуть похуже дела обстояли у руководителя горбольницы №8 Ольги Лавриненко – 2,42 млн. Главврач детской горбольницы №1 Александр Данилов также не отстает с доходом – у него 2,36 млн. Вошла в клуб «двухмиллионеров» и главврач городской поликлиники №10 Галина Недорезова (2,34 млн).

И немного про Бийск: глава городского онкодиспансера Наталья Быкова заработала 4,41 млн рублей, главы детской горбольницы Елена Ковярова – 3,7 млн, а руководитель противотуберкулезного диспансера Юрий Трибунский – 3,33 млн рублей. А вот у руководителя детской туббольницы Нины Крючковой, например, доход не дошел и до миллиона: 980 тыс. рублей.