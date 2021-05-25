Экс-директор алтайской школы сбил ученика и скрылся. За это он пойдет под суд

Знак «Осторожно дети!» Фото: tkavtostil.ru

Прокуратура Калманского района Алтайского края обвинила бывшего директора Бурановской школы в том, что он наехал на пешехода, а затем скрылся с места преступления (ч.2 ст.264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экс-директор ехал по улице Ерушева в селе Бураново Калманского района. Он выехал на встречку и сбил ученика своей же школы, а затем скрылся с места преступления.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесные повреждения, которые причинили тяжкий вред его здоровью», – отметили в ведомстве.

Экс-директор не оказал ученику первую помощь, не вызвал ему скорую, а вместо этого попытался скрыть автомобиль.

Теперь уголовное дело против мужчин направлено в суд. По статье ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, что 10 мая в ДТП с четырьмя автомобилями в Барнауле пострадала пятилетняя девочка. А утром 20 мая произошла авария с участием «скорой». В результате аварии погиб 33-летний фельдшер.