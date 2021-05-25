В Барнауле построят один из самых больших центров смешанных единоборств в России

Проект центра Фото: авторы проекта

Крупнейший в Сибири «Центр смешанных единоборств Top Team Siberia» на улице Взлетная, 2в построят в столице Алтайского крае в 2022 году. Он войдет в пятерку самых больших площадок для занятий ММА в России. Вице-мэр Барнаула Мария Кулагина, директор компании-инвестора «Атлант», сооснователь Центра смешанных единоборств Top Team Siberia, депутат Барнаульской гордумы Александр Локтев и другие подписали концессионное соглашение на прошлой неделе.

Инвестор вложит в центр 57,6 млн рублей. Также часть средств на создание объекта направят из краевого и городского бюджетов. Именно инвестор будет обслуживать здание, проводить капитальный ремонт и менять оборудование. При этом здание будет находиться в собственности муниципалитета, его смогут посещать организованные городом группы людей.

Площадь центра составит более 1000 квадратных метров. 700 кв.м займут три функциональные спортивные зоны, а на остальном пространстве расположатся раздевалки, душевые и другие помещения.

«Современный спорткомплекс позволит решить множество задач, как регионального значения – совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление здоровья горожан и формирование здорового образа жизни, так и серьезно помочь решению вопроса нехватки спортивных объектов в многочисленном и продолжающем застраиваться Индустриальном и Ленинском районе», – отметил инициатор и инвестор создания комплекса Александр Локтев.

При этом власти планируют использовать практику концессионных соглашений и в дальнейшем, потому что они снижают нагрузку на городской бюджет по содержанию объекта.

Проект центра Фото: авторы проекта