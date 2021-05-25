Symbols of Barnaul. Учебник по английскому языку дополнили пособием об Алтайском крае

Учебник Фото: pixabay.com

Российское издательство «Просвещение» по инициативе алтайского минобра выпустило специальное дополнение к учебнику по английскому языку «Английский в фокусе (Spotlight)» для 5-6 классов. Оно называется «Altai krai in focus» и призвано наполнить уроки английского региональным компонентом. Об этом сообщает пресс-служба Алтайского института развития образования им. А.М. Топорова.

«Одной из целей создания учебного пособия с региональным компонентом стала необходимость развивать у школьников умение представить свой регион и страну в общении со сверстниками и гостями из других стран, а также развитие ключевых компетенций XXI века», – рассказал руководитель центра лингвистического образования издательства «Просвещение» Максим Семичев.

Авторами учебника стали доцент кафедры английского языка Алтайского государственного педагогического университета Татьяна Кулакова и педагог английского языка гимназии №42 Евгения Гребенкина.

Они вместе с представителями издательства презентовали пособие во время совещания минобра, в котором поучаствовали директора всех школ региона.

Темы регионального пособия параллельны основному учебнику. И демонстрируют историю, традиции и культуру Алтайского края. Например, сюда вошла информация о фестивале сыра, сростинских пирожках, музеях, театрах, интересных людях и так далее.

Распространять пособие поможет АИРО им. А.М. Топорова, на сайте организации можно разместить заявку.