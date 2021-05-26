АО «Алтайэнергосбыт» определило победителей и призеров конкурса «Золотая опора»

26 мая в День российского предпринимательства АО «Алтайэнергосбыт» назвало 50 победителей и призеров национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора»-2021 по итогам работы в 2020 году. Конкурс проводится среди клиентов – юридических лиц региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт».
В топ самых надежных потребителей электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай вошли компании практически из всех отраслей экономики.
Победителями конкурса стали (приведены в алфавитном порядке):
Цель конкурса – отметить предприятия и организации, которые на протяжении 2020 года своевременно оплачивали потребленную электроэнергию, внедряли технические решения, направленные на эффективное использование энергоресурсов, устанавливали современные системы учета и контроля энергопотребления.
«От всей души поздравляем и благодарим победителей и призёров конкурса! В этом году мы надеемся вручить награды, дипломы и подарки, посетив предприятия, чтобы выразить уважение и признательность нашим надёжным партнерам и клиентам при личной встрече. Победа в конкурсе «Золотая опора» – это знак стабильно работающего, успешно развивающегося бизнеса. Мы искреннее рассчитываем на дальнейшее столь же эффективное сотрудничество!» – отметил генеральный директор АО «Алтайэнергосбыт» Валерий Нагорнов.