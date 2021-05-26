АО «Алтайэнергосбыт» определило победителей и призеров конкурса «Золотая опора»

«Золотая опора» Фото: пресс-служба «Алтайэнергосбыта»

26 мая в День российского предпринимательства АО «Алтайэнергосбыт» назвало 50 победителей и призеров национальной премии потребителей электроэнергии «Золотая опора»-2021 по итогам работы в 2020 году. Конкурс проводится среди клиентов – юридических лиц региональных энергосбытовых компаний Группы «Интер РАО», в состав которой входит и АО «Алтайэнергосбыт».

В топ самых надежных потребителей электроэнергии в Алтайском крае и Республике Алтай вошли компании практически из всех отраслей экономики.

Победителями конкурса стали (приведены в алфавитном порядке):

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» (Алтайский край); ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» (Республика Алтай); АО «Курорт Белокуриха» (Алтайский край); ООО «Мария-Ра» (Алтайский край); ЗАО «Эвалар» (Алтайский край).

Цель конкурса – отметить предприятия и организации, которые на протяжении 2020 года своевременно оплачивали потребленную электроэнергию, внедряли технические решения, направленные на эффективное использование энергоресурсов, устанавливали современные системы учета и контроля энергопотребления.