Глав четырех поселений выбрали в Республике Алтай. Три места заняли единороссы

Чиновник Фото: Free-Photos/Pixabay

Выборы глав Казахского, Чендекского, Ыныргинского и Верх-Пьянковского поселений прошли в Кош-Агачском, Усть-Коксинском и Чойском районах Республики Алтай в воскресенье, 23 мая. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Главой Казахского сельского поселения стал единоросс Уалихан Имангажинов, за которого проголосовало 32,3% избирателей. Явка здесь была достаточно высока – 73,5%.

В Чендекском сельском поселении 46,3% пришедших выбрали главой единоросса Маргариту Хомякову. Явка составила 45,6%.

Самый высокий результат на выборах Верх-Пьянковского сельского поселения набрала еще один единоросс Светлана Ширяева. Ее кандидатуру предпочли почти 88,8% избирателей. Здесь явка была самой низкой среди всех четырех поселений, а именно 43,1%.

Единственным победителем не от «Единой России» на выборах 23 мая стал водитель местной школы, самовыдвиженец Андрей Галанов. Он баллотировался на пост главу Ыныргинского поселения и набрал 74,3% голосов при явке в 56,6%.

Напомним, что ЕР недавно начала во всех регионах праймериз, в том числе и в соседнем Алтайском крае. Его итоги определят, кто пойдет от партии власти на выборы в региональные парламенты и Госдуму.