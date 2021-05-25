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Алтайский минздрав опроверг слухи о сокращениях в краевом Центре охраны материнства

Новости
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Центр охраны материнства и детства Алтайского края
Центр охраны материнства и детства Алтайского краяФото: akkdb.ru

Информация из соцсетей о сокращениях и закрытии эндокринологического отделения Центра охраны материнства и детства Алтайского края является недостоверной. Отделение работает в штатном режиме, рассказали в региональном минздраве.

В соцсетях родители больных сахарным диабетом детей жаловались, что в отделении совсем нет медицинских работников. Такая проблема в регионе действительно имеется. В минздраве признают кадровый дефицит медиков, в том числе эндокринологов. Однако несколько человек все же работает там.

«В штате отделения – 11 медицинских сестер, четыре врача, два из которых находятся в декретном отпуске. Руководством медицинской организации было принято решение перевести врача-эндокринолога из поликлиники в стационар. Таким образом сегодня в отделении работают три врача-эндокринолога», – отметили в ведомстве.

Всего в отделении развернуто 55 коек, из них 15 пульмонологические.

Кроме того, в минздраве пообещали, что осенью в центр придут еще два врача. Один выходит из декретного отпуска, а один ординатор только устроится на работу. Когда в отделении будет пять специалистов, потребности в персонале уже не будет, и детям из Алтайского края смогут своевременно оказывать медпомощь.

Напомним, что ранее стало известно – главный врач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении со своего поста, ее последним рабочим днем станет 31 мая.

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