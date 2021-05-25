Алтайский край оказался в числе худших регионов России по расходам на социальную сферу

Деньги Фото: pixabay

Алтайский край занял 73 место из 85 в рейтинге социальной ориентированности бюджетов регионов России. По Сибири он и вовсе оказался на последнем месте. Такие данные содержатся в рейтинге «РИА Новостей».

На каждого жителя в регионе расходы консолидированного бюджета составили 49,57 тысяч рублей. За год в крае они выросли на 19,8%. Доля таких расходов в бюджете составила 72,8%.

По Сибири первое место заняла Кемеровская область. Там на каждого жителя тратится 67,5 тысяч рублей. В тройку лидеров также вошли Иркутская (66,1 тысяча рублей), Новосибирская (62,5 тысяч) области. Соседняя Республика Алтай попала на 61 место (там на одного человека тратят почти 52 тысячи рублей).

В общероссийском рейтинге лидерами стали Москва (124,7 тысяч), Сахалинская область (107, 6 тысяч) и Санкт Петербург (107,5 тысяч рублей). В тройке аутсайдеров по стране оказались Республика Саха (Якутия) (37,7 тысяч рублей), Камчатский край (32,46 тысяч рублей) и Чукотский автономный округ (25,73 тысячи).

«Социальные расходы в 2020 году выросли в большинстве российских регионов (в 81 субъекте Федерации подъем превысил 10%, в 30 – 35%)», – отметили в исследовании.

Отметим, что к социальным расходам относятся траты на образование, искусство, здравоохранение, физкультуру и социальную политику.

Напомним, что в апреле Алтайский край попал на 70 место из 85 в рейтинге регионов России по качеству жизни населения.