Главврач алтайского Диагностического центра уходит с поста

Оксана Лексенкова Фото: onf.ru

Главный врач Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении со своего поста. 31 мая станет последним рабочим днем на этом посту. Информацию «Политсибру» подтвердили в пресс-службе краевого минздрава.

Пока неясно, кто придет на место главного врача. Точных причин ухода нет, Лексенкова уволилась по собственному желанию.

Диагностический центр Оксана Лексенкова возглавляла с 13 марта 2019 года. Она приехала в Барнаул из Красноярска, где работала заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии и была главным внештатным специалистом по ультразвуковой диагностике в краевом красноярском минздраве.

Напомним, что 24 мая стало известно об отставке министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева. Кандидата на эту должность пока нет. Врио министра стал его заместитель Валерий Никитюк.

Кроме того, недавно у алтайского медуниверситета официально появился ректор. Им стала занимавшая этот пост в качестве и.о. на протяжении полутора лет Ирина Шереметьева.