Восемь смертей среди больных коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за сутки

Коронавирус Фото: Pexels

За сутки в Алтайском крае скончались восемь человек с подтвержденным коронавирусом. Такие данные приводит на 25 мая оперштаб региона

При этом число жителей края, которые смогли перебороть заболевание, впервые за несколько дней превысило число новых заражений: 73 против 62 случаев.

В инфекционных госпиталях региона находятся 539 человек с подтвержденным диагнозом, а также 155 пациентов с вирусной пневмонией. Тяжело больны 148 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 63. В инфекционных госпиталях остается 248 резервных коек.

Всего с начала пандемии в Алтайском крае заболели 51,2 тыс. человек, из которых справились с болезнью 46,2 тыс. Умерли 3,1 тыс. жителей региона, заразившихся коронавирусом.

При этом вакцинация в крае продолжается: почти 190 тысяч жителей региона привиты полностью, а еще 45,6 тысяч поставили первый укол.